Viis suurimat stiiliämbrit, millesse mehed suvel astuvad

Business Insider otsustas aidata ja selgitas välja, kuidas tuleb meestel soojal ajal riietuda. Loe ja õpi!

Sandaalid ja plätud ei ole tööle sobivad jalatsid

Palav ilm ei ole õigustus, et etiketireeglitest mööda vaadata. Paljud mehed võtavad suvel oma hooldamata jalad paljaks ja näitavad kõigile murdunud varbaküüsi, teadmata, mis asi on pediküür. Meeste jalad ei ole üldiselt kõige kaunim vaatepilt, mistõttu tuleks siseruumides hoida nii varbad kui kannad jalatsi sees. Lahtised jalanõud sobivad välisteks tegevusteks ja rannas käimiseks, kuid mitte kontoris kandmiseks. Hoolimata palavusest tuleks kontoririietega kanda kingi.

Näokujuga sobimatud päikeseprillid rikuvad üldmulje

Kõigile meeldivad Ray-Bani reisiselli raamid või klassikalised aviaator-stiilis päikeseprillid. Paljud staarid näevad neid prille kandes tõesti lahedad välja, kuid tegelikult sobivad need vaid suurematele nägudele. Kui sinu näokuju on teistsugune, ei tee sobimatud prillid sind ägedamaks, vaid paraku hoopis koledamaks. Ära osta päikeseprille veebipoest, kui sa just pole saanud neid enne mujal proovida. Võta aus sõber kaasa ja mine päris poodi, kus saad proovida erinevaid mudeleid.

Lühikesed püksid igale üritusele ei sobi

Suvekuudel on väga tore näha mehi oma sääri paljastamas, kuid etikett nõuab oma. Lühikesed püksid ei ole sobilikud ka paljudes kontorites, kus nõutakse veidi viisakamat riietust. Kui sa ei tea, mida kanda, siis ebakindlas olukorras on kindlam valida pikad püksid. Samuti ei ole meestel viisakas kanda lühikesi pükse siis, kui päike on loojunud.

Ilmastik dikteerib kanga

Eesti suveilm on, nagu ta on. Vahel on jube jahe, vahel jällegi talumatult palav. Ilm on see, mis näitab ette, millisest kangast riideid võid kanda. Vill ja puuvill ei ole suvised materjalid ja neist tasub igal juhul hoiduda, sest need hoiavad niiskust kinni ja võivad tekitada piinlikke olukordi (higiplekid seljal ja kaenla all). Suvel eelista riideid, mis on tehtud kerge puuvilla segust, linasest või siirsakrast. Need hingavad paremini ja kaitsevad keha päikesepõletuste eest.

Sokkidest loobumine nõuab eeltööd

Palava ilmaga võid vabalt jätta sokid jalga panemata ja kanda kingi palja jala otsas. Kahjuks ei tea paljud mehed, et selle jaoks on üks oluline nipp. Kui sa kannad nahkkingi ilma sokkide või mingi puudrita, mis niiskuse endasse imaks, hakkavad jalad kiiresti haisema. Selle vältimiseks on olemas imeõhukesed ilma sääreosata sokid, mis ei paista kinga seest välja. Keegi ei näe ja sa ei pea mässama mingi jalapuudriga. Lisaks on need oluliselt mugavamad kui päris palja jalaga kingi kanda.