Teemad, millest peaksite enne abiellumist kindlasti rääkima

Uskumatult palju on neid paare, kes jõuavad altari ette arutamata elu olulisi küsimusi. Just see on hea alge lahutuseni. TheList on toonud välja mõned neist.

Mis usku sa oled? Millesse sa usud?

On vähe aspekte, mis mõjutaksid elu nii palju kui usk. Tõsi, Eestis on usklikke vähe, kuid uskumused see-eest kõigil. Need võivad paika panna suuri otsuseid ja selgitavad inimese loomust. Ole kindel, et tead, millise hingeeluga on sinu tulevane abikaasa.

Kas sa tahad lapsi?

See on oluline teema iga paari jaoks ning peaks olema tõsiselt läbi arutatud. Kas su paariline tahab lapsi? Kui jah, siis millal või kuidas ta neid kasvataks? Oluline on puudutada ka igapäeva teemasid nagu lapsehoid, kasvatus ja nii edasi. Olgem ausad, kui sina tahad kolme last ja su kaasa mitte ühtegi, on teil suur probleem. Nõnda põhimõttelised sügavad soovid ei kao iseenesest. Sama on probleemidega.

Kus sa elada tahaksid?

On hämmastav, kui tihti see teema unustatakse. Tihti muretsetakse igapäeva elamise pärast ega vaadata tulevikku. Kus näed end elamas viie aasta pärast? Aga lastega? Kas tahad elada linnas või maal? See on oluline teema, mis võib paari kiirelt hiljem lahku viia.

Raha

Rahast rääkimine võib olla väga ebamugav. Ühest küljest ei taha justkui teise rahakotis sorida, samas on teil varsti ühine rahakott ning kõik osapooled peaksid olema finantsasjadega kursis. Sa ei taha avastada, et vastutad ühel hommikul võõra võla eest, millest sa varem midagi ei teadnud.

Elustiil

Isiklikud eelistused ja elustiili harjumused võivad olla inimestes väga sugavalt juurdunud. Kui üks tahaks elada minimalistlikult ja teine ekstravagantselt, on tüli majas. Kuni rahakott lubab ja üksteist mõistetakse, on kõik hästi. Sellegi poolest tehke enne abiellumist selgeks, kas teie elustiilid sobivad ning kas olete valmis üksteise valikuid aktsepteerima.

Kes koristab elamist?

Enamus majapidamisülesandeid loksub ise paika. Kes armastab süüa teha ja kes tahab asju täpselt enda käe järgi ära panna. Sellele vaatamata on terve hulk ülesandeid, mida justkui kumbki väga teha ei tahaks. Kelle ülesanne on maksta arved, kes vastutab külmkapi sisu eest ning kes paneb pestud pesu sahtlitesse?

Magamistoajutud

Linade vahele suundudes on hea teada, et teie vaated sealsetest tegevustest klapivad. Olge avatud enne abielu, sest nii on hiljem juba palju lihtsam. Kas su kaaslane tahab monogaamset suhet või avatud suhet? Millised on tema fantaasiad?

Sinu ema jälle siin?

Elu on ilus, kui sulle meeldib sinu abieluga kaasa tulnud uus perekond. Küll aga tuleb ette olukordi, mil lihtsalt pole soovi nendega tegeleda. Enne abiellumist oleks hea teada nende kombeid- kas nad tulevad teatamata külla, võtavad häälekalt sõna teie elukorralduse osas või on liiga kaitsvad enda võsukese osas?

Mida sa sööd?

Tänapäeval on veel neid paare, kes enne abiellumist koos praktiliselt ei ole elanud. Seega ole valmis, et sinu kaasa külmkapi sisu võib sind ehmatada. Tea seda, mis talle meeldib. Kas ta käib tihti väljas söömas? Mis on tema lemmiktoit ning mis toiduaineid ta üldse ei söö?

Vanaduspõlve plaanid

Enamus paaride jaoks on unistuseks koos vananeda. Aga siis mis? Seal on palju arutada. Kas ta tahab pensionile minna esimesel võimalikul momendil või töötada võimalikult kaua? Kus ta tahaks oma pensionipõlve veeta? Kas unistus on verandal istuda või maailmas reisida?