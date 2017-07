Kuidas me elukaaslasega Merineitsi uut menüüd proovimas käisime

Esmamulje oli hea! Mina üsna kunstikauge inimesena tabasin end imetlemas dekoratsioone ja värve, valgust, mis restorani oli toodud. Ajakirjanikke ja lapsi oli seal palju. Õnneks polnud me ainsad lastetud – kaks naisterahvast olid ka otsustanud sööma tulla vaatamata asjaolule, et neil polnud oravamaskoti juurde kedagi sobivat pildistama saata. Võtsime tervitusjoogi ja istusime lauda. Pikad read sööki nägid ahvatlevad välja. Olin teadlikult end söömata hoidnud, sest eestlasele kohaselt olin valmis proovima kõike ja nii palju kui mahub.

Oodates võõrustajat ja peakokka üritust avama, võtsin välja arvuti, et katsetada, kas siin saaks vajadusel lõunapausil ka tööd teha. WiFi ühendus arvutiga ruttu ja oli kiire. Väga hea. Kaua ma seda hüvet nautida ei saanudki, sest peagi võttis sõna hotelli sisuturundusjuht Malle Kolnes. Kuna hotellil on sel aastal ka 45. sünnipäev, on pakutav menüü natukene segu suvest ja sünnipäevast. Aastas pidavat Viru hotellis ööbima ligi 8000 last. Nende toidupakkumisidee saab võtta kokku lausesse «Meie juures saad ise kokk olla». See mõte tundus mulle korraga nii ahvatlev kui eemaletõukav. Tõsi, kui ma ikka ei söö tomateid, siis ma endale taldrikusse neid ka ei pane. Samas, olen tulnud välja sööma, et MITTE kokk olla. Mind valdasid kahetised tunded. Seejärel sai sõna peakokk Margus Tammpere, kes tutvustas menüüd. Ja siis, enne kui arugi saime, tormasid kõik lapsed söögi poole. Nimelt õpetas peakokk lastele, kuidas burgerit valmistada. Ja tegi seda koos nendega! See oli tõesti lahe vaatepilt. Kõik lapsed olid asjalikult kaasatud.

Söögist… Eelroalaud oli meeletu. Salatid, singid, seened, näksid, krõpsud… võiks vist loetlema jäädagi. Üldjuhul olen selline inimene, kes käib päris palju väljas söömas, aga pea alati lõunasöögil. Seega pole ma eriti tuttav eelroogadega, kuna aja nappuse tõttu valin tavaliselt menüüst kõige apetiitsema kõlaga pearoa. Tagantjärele mõtlen, et sinna tagasi minnes toituksingi vist vaid eelroogadest, nõnda head olid.

Kuna meespoolt ahvatlesid erinevad burgerivariandid (hele kukkel, must kukkel, kastmed, juustud), siis tema suundus sinna, mina pearoogade juurde. Seal oli valik pisut väiksem, aga igale maitsele midagi. Kala, pasta, liha, kartul – kõike oli. Minu üks suuremaid toidupatte on pasta. Ma ei patusta ei pitsade ega krõpsudega, aga ma armastan pastat. Ehk seetõttu oli minu jaoks sealne pasta pisut igav ja kuiv. Fännan pigem mõnusaid kastmeseid pastaroogi. Samas olid kõige suuremad üllatajad lihapallid! Just nii – lihapallid! Ma poleks ealeski uskunud, et nii lihtsad asjad saavad nii maitsvad olla. Kiitus kokale!

Magusasõber ma väga pole, aga see-eest on seda minu elukaaslane. Magustoidulett nägi välja kui tõeline iga lapse unistus. Jäätis, kommid, puuviljad, helbed, koogid– mida sa hing veel ihkad. Mina sain korraliku annuse puuvilju ja mees kühveldas jäätist kõikvõimalike lisanditega.