Mis tegelikult sinu kehaga abielludes juhtub?

Sinu stressitase alaneb

Planeerides pulmi, on sinu keha (tihti aasta või rohkem) olnud stressis. Lisaks on abielus inimesed vähem stressis kui vallalised. Kuna sa ei otsi enam partnerit, kes sulle sobiks, alaneb nii sinu stressi- ärevus- kui ka hirmutase.

Sinu üldine tervislik seisund paraneb

Abielus olemine muudab inimeste elustiili tervislikumaks isegi, kui sa seda teadvusta. Üheks põhjuseks on see, et arvestate teineteisega. See kehtib nii toitumises, aga ka näiteks arstile minekute puhul. Mitmed uuringud on tõestanud, et abielus inimesed elavad kauem kui vallalised. Kuna sa hoolid oma abikaasast, julgustad sa teda endaga trenni tulema või arstile minema.

Sa võid kaalus hoopis juurde võtta

Kuigi abielul on tervisele positiivsed mõjud, ei saa sa suveks vormi lihtsalt abielus olles. Abielu viib sind paremate valikuteni, aga kui jätad iga kord trenni vahele ja sööte selle asemel diivanil õhtuti snäkke, võid abielu tervisehüvedega hüvasti jätta. Toetage üksteist tegema häid valikuid.

Valmistud «isa-kehaks»

Veel üks põhjus, miks peale abiellumist juurde võid võtta on see, et sinu keha on tõesti muutumises. See on eriti tõsi meeste puhul. Harvardis tehtud uuring näitas, et kui mees pühendab ennast naisele, siis tema testosteroon langeb. See põhjustab kehas muutusi, eriti lihastes ja keharasvas. See võib viia «isa-kehani». Testosteroon ehitab lihaseid. Hormooni langedes on kehas suure tõenäosusega vähem lihaseid ja keha põletab vähem kaloreid. See põhjustab suurema rasva talletuse kehas, tavaliselt kõhu ümber.

Sul võivad tekkida valud

Mis juhtub, kui sinu kaaslane jääb haigeks? Kui su kaaslasel on krooniline terviseprobleem, kas see mõjutab ka sind?

Psühhosomaatiline uuring näitas märke kroonilisest valust abielus. Selgus, et kui ühel kaasal on kroonilised valud, siis andsid ka nende kaaslased suure tõenäosusega teada valu sümptomitest.

Sa keskendud positiivsele

Teie liit on sõlmitud ja tulevik on teie teha. Seetõttu keskenduvad abielus inimesed rohkem positiivsele- sellele, mis neid ees ootab. Te suudate koos kasvõi maratoni läbida! Üksteise toetamine annab inimesele palju jõudu ja, nagu välja tuli, ka tervist.

