Sodiaagi saladused: milline suvepuhkus sobib sulle kõige paremini?

Neitsi

Neitsi naudib lühikest ja hästi planeeritud puhkusereisi. Hea meelega sõidab ta puhkusesihtkohta ise kohale, kuigi suurem osa Neitsitest ei puhkaks üldse või ühendaks puhkusereisi tööreisiga. Mugavalt tunneb ta end vaid viietärnihotellis ja naudib suurlinnu külastades muuseume või kunstigaleriisid. Puhates hindab Neitsi privaatsust, üksi rannas jalutamist või omapäi kinos käimist. Paljud Neitsid püüavad vabal ajal midagi kasulikku ära teha ja uusi asju õppida. Hea meelega käivad nad ka suvelaagrites, kus saab oma vormi hoida (näiteks joogalaagris) või naudivad teisi füüsilist koormust pakkuvaid tegevusi värskes õhus. Pole ime, kui Neitsi läheb kõige palavamal suveajal reisima hoopis kuhugi külmale maale.

Kaalud

Kaaludele meeldib teha päevaseid väljasõite oma kõige kallimaga, isegi kui selleks kalliks on lemmikloom. Õhumärgina meeldib talle kultuuri nautida ja poodides käia. Puhkuse ajal sõidab ta hea meelega mõnda rannakülla, kus on võimalik käia kirbuturul ja kohvikus. Kuna Kaalud naudivad väga suhtlemist, meeldib neile käia kruiisidel, et uute inimestega tuttavaks saada. Ujuda või trenni teha Kaalud puhkuse ajal ei taha. Pigem longivad nad rahulikult metsa vahel või ronivad mäe tippu, et nautida romantilist päikeseloojangut ja maastikuvaadet. Kuigi Kaalud matkavad hea meelega, eelistavad nad telgi asemel ööbida kämpingus või haagismajas. Ka meeldib neile ühildada puhkus millegi kasulikuga ja õppida näiteks skulptuuri või mööbli restaureerimist.

Skorpion

Kuna Skorpione juhib vesi, on nad puhkuse ajal kõige õnnelikumad purjekas, mootorpaadis või isegi lihtsalt kanuus. Sama hästi meeldib neile aga ka kärestikuslaalom ja surfamine. Säästliku loomusega Skorpion veedab hea meelega öö telgis ja raiskab hotelli peale raha vaid selleks, et kedagi ära võrgutada. Üldiselt läheb aga Skorpion hea meelega üksi reisima, et uute inimestega tuttavaks sada. Näiteks sõidab ta meeleldi pikki maid maha kas bussiga, oma autoga või mootorrattaga. Skorpionid naudivad eksootilisi ja vürtsikaid roogasid. Kui tal on rohkem vaba aega, läheb ta meeleldi kokanduskursusele või veinikoolitusele, et uut armukest oma sensuaalsusega paremini võrku püüda.

Ambur

Tulemärgi all sündinud Amburid on optimistliku maailmavaate ja tugeva atleetliku kehaehitusega. Mida eksootilisem ja põnevamaid väljakutseid pakkuvam puhkus, seda õnnelikum on Ambur. Talle meeldib metsas matkata ja mäest üles ronida. Samuti naudib ta ratsutamist ja veepordialasid nagu surfamist ja purjelauasõitu. Hea meelega puhkavad Amburid veekogu läheduses, aga veelgi enam on nad rahul siis, kui see veekogu on suurlinna kõrval, et restoranid ja head poed oleks vaid jalutuskäigu kaugusel. Seiklusjanulise ja julge märgina võib Ambur puhkusel minna ka sukelduma.

Kaljukits

See sodiaagimärk kodust väga kaugele reisida ei taha. Kui minna, siis lühikesele päevasele väljasõidule. Kaljukitsele meeldib matkata, aga vaid siis, kui tal on käepärast haagissuvila või kämping. Hea meelega tuuseldab ta hoopis kirbuturul, et sealt leida avastamata aardeid, mida hiljem suure raha eest maha müüa. Kaljukitsele meeldib ennast poputada ja kui ta ongi nõus kaugemale reisima, siis valib ta hotelli, kus pakutakse meelelahutuslikke tegevusi nagu golfi või ujumist. Enim naudib ta põõnutamist mõnes mereäärses spaas, kus saab tellida lõõgastavaid hoolitsusi.

Veevalaja

Kõige õnnelikum on Veevalaja esindaja mõnes peenes linnaasutuses, kuigi talle meeldib ka seigelda. Veevalaja ideaalse suvepuhkuse hulka kuulub reis suurlinna, et käia muuseumis ja populaarses ööklubis. Kuna muusika on talle väga oluline, on ta oma lemmikartisti kontserdi nägemiseks nõus väga kaugele reisima. Veevalaja naudib suvel kindlasti matkamist ning metsas seente ja marjade korjamist. Sama hea meelega pistab ta raja kõrvalt taskusse mõne ilusa kivikese. Jõudes mäkke, tahab ta lõõgastuseks maha istuda ja pikalt tähti vaadata.

Kalad

Kalad naudivad reisimist paadi, kanuu, jahi või laevaga. Nad tunnevad suurt tõmmet merele ja naudivad avamerd sama suure kirega kui metsaallika vulinat. Kalad on nõus vajadusel matkama, kuid mugavamalt tunnevad nad end hotellis, kus on töötav tualett, kaabeltelevisioon ja maitsev hommikusöök. Kus iganes Kalade esindaja puhkamas käib, toit peab olema esmaklassiline. Kuigi Kaladele meeldib puhata linnas või väikelinnas, ei taha nad sel ajal väga palju suhelda ega näha palju inimesi. Kaladele on ideaalne rannapuhkus, kus saab süüa mereande ja külastada väikeseid põnevaid butiike. Kalad võivad vabalt ka hommikul lihtsalt autosse istuda ja sihitult ringi sõita, et autoaknast maastikku nautida ja end lõdvaks lasta. Spontaansus on Kaladele nii tähtis, et see väljendub kõiges, kas või eriliste jäätiste maitsmises.