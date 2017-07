Salapärane Salme annab nõu: kui mees tahab eraldi tekki, viska see tekk minema!

Mu mees oli siin eelmisel nädalal haige ja higistas hirmsasti palavikuga. Magasime siis erinevate tekkide all, muidu poleks ma tema kõrval üldse sõba silmale saanud. Nüüd on ta juba ilusti terve, aga ütleb, et teine tekk võiks ikkagi voodisse jääda, nii olevat lihtsalt mugavam. Mulle aga see asi ei meeldi, selline tunne on, et järgmiseks magame üldse eraldi voodites ja siis saab igaüks oma toa.

Saan sinu jutust täielikult aru! Mina arvan, et ega ta sulle erilist kägu ei aja, kui oma mugavusest räägib. Selles mõttes, et pole mõtet kohe karta, et härral teine pruut oleks, talle lihtsalt meeldibki oma teki all laiutada. Ilmselt oli tal lapsena peres palju lapsi, kellega pidi kogu aeg kõike jagama, ja nüüd täiskasvanuna on ju nii mõnna mõni asi päris endale ka saada!

Tead küll, tema peas käib see asi umbes nii, et mina käin tööl, mina teenin palka, mina ostan teki ja keeran ennast kerra. Mehed jäävad ikka elu lõpuni lasteks, kes parem vahiks trussikute ja maika väel Venemaa kõige lollimaid koduvideoid, kui ennast naise tarbeks natuke kokku võtaks. Mina sinu asemel viskaks selle teise teki heaga üldse majapidamisest välja ja käsiks mehel loll jutt ära lõpetada. Ning kogu sellel lool on siis veel niisugune boonus, et kui sul mingid üleliigset voodipesu katuse all ei ole, ei saa ka tüütud täditütred Soomest ega näägutav ämm öömaja paluda.

Saatsin juba talvel ühe Tinderi-mehe pekki, sest ta oli selline totu ameeriklane ja ma ei viitsinud üldse välismaalastega asju ajada. Nüüd aga nägin telekast, et ta käis Ameerika saatkonnas sellel neljanda juuli peol ja puha noh, ja oleks ise ka tahtnud seal olla. Kas see on imelik, kui ma ta jälle välja kutsun?

Tead, ma ütlen, et see sinu mure kõlab nagu lugu ühest mehest, kes pidi kodukülast valima kahe õe vahel, kui naisevõtmise aeg kätte tuli. Võttis siis ilusama õe ära, aga pärast elu lõpuni näris, et ei tea, kuidas sel teisel ikka läheb. Lahutaski siis oma abielu ja läks koledamale õele kosja, see oli juuli päikese käes peast nii soojaks kõrbenud, et oligi nõus!

Kujutad pilti, vead said parandatud, pulmad peetud, õiged inimesed omavahel kokku! Tegid siis kahekesi suured pulmad, tuli tüdrukute isagi mehel kätt suruma ja leppis temaga pärast kogu seda segadust ära! Noorpaar sai veel mitu last ja ehitas koos suure maja, seal oli ruumi ka mehe esimesest abielust sigitatud poegadele.

Ühesõnaga, elu veeres neil nagu hernes ja kõik olid lõpuks rahul. Kõik peale selle õnnetu mehe, sest tema ei saanud ühe mõtte käest rahu päeval ja ööl – ei tea, kuidas esimesel õel läheb?

Salme, võtsin endale peaaegu kümme aastat noorema naise. Alguses oli tore, aga nüüd on ta hakanud mulle muudkui igasuguste Batmanide ja Supermanide piltidega dressipluuse ostma. Ma ei saa aru, kas ta kujutab ette, et ma peakski välja nägema nagu poisike või mis tema probleem on. Kurat, ma olen kohe keskealine, tahaks rahulikult ülikonda kanda!

Ei, noh, vahi alles! Minu arvates Eesti naised just ja ainult nii oskavadki näidata, et armastavad, et topivad süüa või riideid. Kui sul, ülikonnamehel, endal ema on, siis tead ju väga hästi, et sellise pakkumise peale ei öelda ei saa!

Ole parem õnnelik, et sul on selline noor tibi, kes sind supermeheks peab, ja ära nii palju vingu! Pärast saad murekortsu ja tüdruk on su juurest kellegi kobedama juurde läinud nagu tinavile!