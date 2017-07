Hiljutine uuring paljastas: banaani söömine mõjutab tulevase lapse sugu

Vanad naised teadsid rääkida, et banaanide söömine kutsub esile poisslapse sündi. Mõned naised ei söönud seetõttu terve oma raseduse aja ühtegi puuvilja. Noh, et olla kindel. Nüüd aga tuleb välja, et selles võib olla peidus tõtt, vahendab Woman´s Day.

Uuringus osales 740 esimest rasedust kandvat naist. Selgus, et nende naiste seas, kelle toitumine sisaldas kõrgel määral kaaliumi (mis on banaanides põhiline vitamiin), oli poisslapse sünd sagedam. Sama muster tuli välja ka naiste puhul, kelle toitumine oli kõrgema kaloraaži ja naatriumisisaldusega.

Siiski sai üks müüt selle käigus ka ümber lükatud. Arvati, et suurel hulgal piima joomine kasvatab tõenäosust, et sünnib tüdruk. Uuring näitas, et kõrget kaltsiumimäära võiks seostada hoopis poisi sünniga.