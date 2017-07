Noor maailmarändur Kristin: maailmas toimub küll väga palju koledat, kuid siin on ka rohkesti ilusat

Mis on akrojooga? Kuidas sina leidsid sinna tee?

Akrojooga on lihtsalt öeldes akrobaatiline partnerjooga, mis lugedes võib kõlada päris ekstreemselt, kuid tegelikult pole see midagi nii hull. Selleks, et päriselt aru saada, mis see on, peab ilmselt videot või pilte vaatama. (Vaata videot siit)

Minu tee akrojoogani viis eelkõige mu armsa tädi kaudu, kes on joogaõpetaja. Kui akrojooga Eestisse jõudis, näitas ta mulle videot ning soovitas uurima minna. Mul võttis mõni kuu aega, et leida üles inimesed, kes sellega Tartus tegelevad. Võin öelda, et see oli kombinatsioon saatuse tahtest ja minu enda uudishimust välja uurida, mida akrojooga endast kujutab. Ühte ma ütlen: see oli armastus esimesest silmapilgust, mis kestab tänapäevani!

Mida on akrojoogaga tegelemine sulle andnud?

Akrojoogaga tegelemine on mind väga palju muutnud. Kui neli aastat tagasi olin ma nii pinges ning hirmul, mida teised minust küll arvata võivad, et ei julgenud isegi massaaži ajal silmi kinni panna, siis nüüd leian ennast tihtipeale keset suuri kaubanduskeskusi paljajalu tantsimas, tänaval võõraid kõnetamas ning vabalt üle suure lennujaama karjumas, kui tänulik ma olen.

Ma arvan, et kõik inimesed peaksid akrojoogaga tegelema, sest see päriselt ka on lihtsalt nii vabastav. Minu arvates on elus kõige olulisemad usaldamine ja koostöö – ilma nendeta ei saa mitte ükski suhe kesta, olgu see siis ärisuhe, sõprussuhe, romantiline suhe või akrojooga suhe. Akrojooga seda õpetabki: lahti laskma hirmudest, mida me ei vaja, see õpetab ennast täielikult teisele inimesele andma, teda uskuma ja usaldama. Veel õpetab see koostööd. Kellegagi koos töötamine on tihtipeale päris keeruline. Üksteise mõistmine, kuulamine ning püüd aru saada on ju midagi väga olulist meie igapäevaelus, seda aga ka akrojoogas. «Work together of fall apart!» nii ütles kord üks inspireeriv akrojooga õpetaja, Daniel Scott.

Kas sellist asja Eestis saab ka harrastada? Kas see ohtlik pole?

Eestis saab akrojoogat harrastada küll, Tallinnas ja Tartus toimuvad meil regulaarsed tunnid vähemalt septembrist juunini, suvel saab akrotada üritustel, nagu näiteks Joogafestival, mis nüüd kohe kohe tulemas on (22.–23.juuli), olen seal ametlikult akrojooga õpetaja, Akrofestonia (28.–30.juuli), mis on Eesti suurim akrojooga festival.

Iga asi saab ohtlik olla, isegi lihtsalt tänaval jalutamine. Samamoodi saab akrojooga olla ohtlik, kui ei teata õiget tehnikat ega olda turvalises keskkonnas, ehk siis pehmed matid või muruplats ning turvaja, keda kutsume spotter'iks!

Miks välismaale elama läksid?

Ei saa öelda, et ma otseselt välismaal elan. Olen küll viimased 1,5 aastat põhiliselt Portugalis veetnud, aga nii enne seda, selle vältel kui ka pärast, on mu elu reise täis olnud. Eelmise aasta kõige ekstreemsem oli Maroko, selle aasta ilusaim oli minu akrojooga õpetaja koolitus Itaalias, sügise ekstreemseimaks saab kindlasti Hiina. Ei saa öelda ka, et ma Eestis elan, siin on mu juured, pere, kodu ja mu koht, kuid noore energiat täis maailmakodanikuna arvan, et peaksime kõikidest võimalustest kinni haarama ja kui vähegi võimalik, kõike nägema ja kogema. Tulin Portugali esimest korda vahetusõpilaseks pooleks aastaks. Meeldis kohe nii väga, et kandideerisin teist korda uuesti. Praegu teen Portos oma fotograafiapraktikat superägedas rahvusvahelises kollektiivis, inspireerivas projektis, kus püüame muuta paremaks meie ühiskonda ning leida üles meile sarnased inimesed. Omaalgatuslikult õpetan ka siin akrojoogat, olen korraldamas Portugali esimest akrojooga festivali (tulevasel sügisel) ning naudin niisama kõiki vabu hetki looduses matkates ning aktifotosid tehes, rannas võrkpalli mängides ning surfates või parkides slackline´i, kätelseise ja akrojoogat harjutades. Tegelikult küljendan veel ka Tartu Ülikooli Ole Rohkem ajakirja ja Maaülikooli ajakirja, olen poole kohaga graafiline disainer ja fotograaf. Jah, minu elu on sport ja kunst, kuid vaid sinnamaani, kuniks see mind õnnelikuks teeb! See võib olla täitsa minu elu moto!