Väelaulja Peruquois: mees peab naisele andma endast kõik, temast lugu pidama ja tundma naise vastu lõpmatut armastust

5. oktoobril esineb Tallinnas Vene Kultuurikeskuses vokaalijumalanna Peruquois uue live-programmiga «Armunud Naised» ehk «Woman In Love». Helilooja ja tekstikirjutajana väljendab Peruquois kirglikult tõelist inimeseks olemist, igatsust armastuse allika ja täieliku tärkamise poole.

Räägime veidi armastusest ja suhetest — mida naised saaksid teha, et suhted oleksid rohkem õnnelikumad?

Räägin palju suhetest iseendaga, kuid loomulikult sama tähtis on ka suhe mehega, oma partneriga.

Ehk milline on meie suhe meestega? Mehed on naistele täiesti tundmatud isiksused. Me oleme vastandid ning ma leian, et selles peitubki asja võlu. Kui meie, naised, oleme omavahel rääkimas, siis me mõistame teineteist, aga olles koos mehega, on meil tihtipeale neist raske aru saada - millest nad mõtlevad, kuidas nad tunnevad.

Suhetes tekkivad lahkhelid on väga keeruline teema. Naised jõuavad aja jooksul läbi naiselikkuse sisemisele minale lähemale, samas kui mehed selles suunas eriti ei kasva ega arene (ning nendel meestel on nii-öelda enda õiget mina raskem leida) või on nad väga maskuliinsed ja väga mõistuses kinni, mis tähendab, et nad lähenevad olukordadele mõistusega, mitte tunnetega. Tihtipeale tähendab see, et mehed töötavad sellisel alal, mis pole neile tegelikult loomuomane. Nad ei ole iseendaga lõpuni ausad. See on see hetk, kus sa näed, et neid juhib mõistus mitte süda ja neil on tegelikult keeruline olla, sest nad ei oska oma keha ja vaimu kokku viia. Seda ilmestab eriti hästi tänapäeval igasuguste elektrooniliste vidinate, sealhulgas arvutimängude lõputu kasutamine, aga ka ülemäärane spordi harrastamine. Ma usun, et see on normaalne, et mees on spordist huvitatud, aga kas ta peab seda just hullupööra olema? Või siis huvitutakse liialt televiisori vaatamisest, arvutist ja loomulikult pidevalt mobiiltelefonis olemisest. Inimesega, kes on oma hobidele nii metsikult keskendunud, on väga raske ja valus koos elada ja sellises suhtes on palju mõistuse energiat.

Ja siinkohal leiangi, et meie kui naiste roll suhte kooshoidmisel on äärmiselt oluline. Me peaksime olema valvurid omavahelisele armastusele, meie roll on kaitsta seda armastust ja järjepidevalt täita meie igapäeva elu lähedusega.

Kuidas seda teha, kui me oleme nii erinevad?

Intuitiivselt me tegime seda suhte alguses. Me andsime endast kõik, näitasime meestele oma naiselikkust ja jagasime seda niinimetatud «naiselikkuse energiat». Me arvatavasti riietusime sensuaalsemalt või siis puudutasime oma mehi erilisel moel. Mida aeg edasi, seda mugavamaks me selles olukorras läheme ning paratamatult hakkame enda naiselikkust mehele vähem pakkuma. Kuid just see naiselikkuse energia, puudutused, see hingetoit, mida naine pakub - see kõik on mehe jaoks kui kuld. Selle nimel mees oma elu elabki. Olles tühjas suhtes, teeb mees tihti sellist tööd, mis talle väga ei istu, aga teeb seda selleks, et naist ja koosloodud kodu ülal pidada, ka laste laste nimel muidugi. Kuid siis on tihti näha, et selle kompromissi juures pole temast endast sisemiselt enam palju järgi jäänud.