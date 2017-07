Kümme asja, mida parimad sõbrannad vähemalt korra elus tegema peaksid

Smugeldage ennast VIP-peole

Lõpuks tähendab see lihtsalt, et fake it ’til you make it. See on teie võimalus! Jääge alati rahulikuks, siis õnnestub see kindlasti.

Tehke oma sõprusest soundtrack

Ja seda kõigist lauludest, mis teile midagigi tähendavad. Sellest saab kõige grandioossem suvehitt, mis teid aastateks saatma jääb.

Rääkige üksteisele kõige salajasemaid asju

Vähesed inimesed tunnevad teid nii hästi nagu teie parim sõbranna. Näidake, et usaldate teineteist ning rääkige kõik hingelt ära. Kes teab, võib olla saate aru, et te ei olegi oma muredega üksi. Näiteks sööte te salaja öösiti pool kolm šokolaadi, aga ei ole julgenud sellest varem kellelegi rääkida. Nüüd on teil see võimalus!

Andestage teineteisele

Keegi ei ole perfektne. Mõnikord teeme me rumalaid vigu, sest oleme väsinud või näljased või on kõik lihtsalt halvasti. Sõprus tähendab ka vigade andestamist. Lõpuks on teie sõprus veel tugevam, kui see kunagi enne oli.

Kinkige teineteisele üks suur kallistus

Selline, et teil on lõpuks isegi hingata raske. Milline õnn, et te teineteist siit suurest ilmast üles leidsite.

Kirjutage teineteisele kiri

Selline õige – paberi ja pastakaga, lisaks ka margiga. Kirjalikult on mõnda asja palju lihtsam öelda: «Aitäh, et Sa olemas oled».

Täiendage oma teadmisi

Läbige koos kursuseid – kuidas oleks programmeerimisega või korea keelega algajatele? Aga olge ettevaatlikud – lõppude lõpuks ei taha te maailma oma intelligentsiga hirmutada. Võib-olla oleks keraamikakursus alustuseks parim valik.

Alustage koos dieediga

Ja lõpetage see samal päeval ühe hea pitsaga. Te olete perfektsed nii, nagu te olete. Seda võite teineteisele pitsa kõrval ka kinnitada.

Tehke Youtube‘i video

Ja rikastage maailma virtuaalselt oma uskumatu talendiga.

Naerge südamest avalikult

See punkt ei peaks eriti keeruline olema, või mis?

Need seiklused on kirjastus Seiki raamatust «100 asja, mida parimad sõbrannad vähemalt korra elus tegema peaksid».