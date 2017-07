Kümme asja, mida iga paar korra tegema peaks

Veetke üks mõnus päev kodulinnas asuvas hotellis

Teil on tahtmine midagi uut proovida? Tooge ennast igapäevarutiinist välja ja nautige elu kodulinna hotellis. Proovige kodu lähedal midagi teistsugust, sest milleks sõita kaugele, kui lähedal pole veel piisavalt avastatud.

Pöörduge tagasi kohta, kus oli teie esimene suudlus

Enda armastuslugu uuesti mängida...koos kuriteopaigaga. Kuidas see kõik üldse alguse sai? Mida te mõtlesite, tundsite? Põnev seiklus, proovige järele.

Vaikige terve päev

Te mõistate teineteist ka ilma sõnadeta? Hästi, siis tõestage seda. Sedelite kirjutamine ei loe.

Saatke üksteisele armastuskiri

Varem oli nende kirjutamine suur kunst. Tänapäeval on suur kunst haruldane nähtus ja sellepärast veel suurem armastusavaldus kui digitaalsed, armsa sisuga sõnumid, mida te igal ajal saata võite.

Korraldage poiste-/tüdrukuteõhtu

Ka see peab aeg-ajalt toimuma. Tüdrukutega lööge end üles, poistega minge dringile. See teeb suhtele head.

Minge alasti ujuma

Alasti järves üksteist veega pritsida või merelainetes hüpata - see on kõige ilusam, kui kedagi teist läheduses ei ole. Puhas loodus, ainult teie kaks, päike ja vesi - see teeb nii kehale kui ka hingele head.

Matkake koos…

… te ei pea minema kaugele. Aga väike seiklus saab see kindlasti olema.

Tehke šokomusi

Šokolaadine musi - patuselt hea!

Sööge pimedas

Proovige midagi uut. Unustamatu kogemus teistele meeltele, mida on hea kaaslasega jagada.

Ronige kõrgustesse

Pilvelõhkujasse, teletorni või kirikutorni - otsige kõrgeim punkt teie läheduses ja nautige sealt päikeseloojangut.

Need seiklused on kirjastus Seiki raamatust «100 asja, mida iga paar korra tegema peaks».