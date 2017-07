Nelja lapse ema: mees armastab oma armukest, aga mina ei suuda tast loobuda

«Mees tutvus temaga suve lõpus ja sügisel - olles kohtunud vaid käputäis kordi - hakkasid nad teineteisega ka asjatama.

Mees ütles mulle, et elab kodus, magab minuga edasi ja on laste pärast paar aastat kodus, kuniks seab oma eraelu ja õnne korda. Mina ja lapsed aga ei pea millestki puudust tundma.

Talvel aga üüris ta omale korteri ja kolis välja, kuid mitte kõigi asjadega. Kodus küll ei ööbi, aga seksib vahel ka minuga. Ostab pesu, riideid, lõhnasid jne. Ütles mulle, et armastab seda naist ja tema teda.

Mida teha? Mulle kõige kallim, lähedasem inimene reetis minu. Armastasin teda ju rohkem kui iseennastki. Üritasin olla talle parim, üritasin ka teda hoida esimesena. Ma ei tea, mida teha. Siin on ju kaalul ka nelja lapse elukord, terve suur pere.

Mina olen praegu kaksikutest beebidega kodune. Kaksikud küll polnud planeeritud, kuid kui teada saime, plaanisime isegi pereautot ja maja osta. Seda kõike rääkisime veel sügisel, veidi hiljem sain teada teisest naisest.»

Vastab psühholoog Annika Vau:

«Kasvatate nelja last, kellest kaks on väikesed beebid ja vajavad teie pühendunud tähelepanu. Samal ajal olete segaduses ja kriisis, sest kauakestnud paarisuhe purunes ootamatult, vaatamata sellele, et teil olid mehega ühised tulevikuplaanid ja et olite meest väga hoidnud ja armastanud. Küsite, mida teha olukorras, kus tunnete end reedetuna lähedasima inimese poolt, soovides samas säilitada nelja lapsega pere parimat võimalikku elukorraldust.

Peale lahkuminekut soovitatakse hoida end tegevuses – teie saate seda teha laste eest hoolitsedes. Hetkel on teil võimalik pakkuda oma lastele armastust ja luua neil tingimused turvatunde tekkeks. Ilmselt oletegi püüdnud olla laste jaoks võimalikult palju olemas ning nende eest hoolitsedes, jätnud mõneks ajaks kõrvale oma valusate tunnetega tegelemise. Oma emotsionaalse heaolu taastamisel on väga palju abi sellest, kui saate tunnetest ja vajadustest rääkida neutraalse inimese või professionaalse nõustajaga - kui beebide juurest on raske kohale minna, siis on tänapäeval võimalik nõustamine ka näiteks Skype’i vahendusel. Kindlasti paluge laste hoidmisel abi sugulastelt, sõpradelt, tuttavatelt – et saaksite ennast välja puhata või tegelda millegi meeldivaga.

Peale kooselu lõppu peab püsima jääma partnerite vanemlik koostöö. Lapsed vajavad lähedast suhet mõlema vanemaga. Selle aluseks on vanemaga koosveedetav aeg. Tuleks omavahel kokku leppida, kui palju aega veedavad lapsed isaga. Omavahel kokkulepete sõlmimise juures saaks teid aidata perenõustaja.

Laste puhul on oluline meeles pidada, et neile tuleb kindlasti öelda ja selgeks teha, et nemad ei ole süüdi vanemate lahkuminekus. Lastele on oluline teada, et mõlemad vanemad armastavad neid.

Kooselu lõppemise järel toimuvad inimese sees sarnased protsessid kui leinamisel, mille eesmärgiks on jõuda kaotuse aktsepteerimiseni ja olukorras ka positiivsete külgede nägemiseni. Teie kirjast aga loen välja teie lootuse, et mees loobub kõrvalsuhtest, tuleb teie juurde tagasi, ning kõik on jälle endine. Praegu me ei tea, mis tulevik toob, tähtsaim on säilitada oma sisemist tasakaalu. Väga hea, kui teil õnnestub mehega rääkida mehega sellest, mida ta tulevikult ootab. Mida ta arvab praegusest olukorrast? Hea, kui ta teab ka seda, kui oluline ta teile oli ning on senini. Ärge kõhelge väljendamast oma sisemisi tundeid ja hirme, seejuures ilma kedagi süüdistamata.

Lisan ka lingi erinevate psühholoogilise toe võimaluste kohta.»