Postimehe nädalahoroskoop 8.-14. juuli

Jäär

21. märts – 19. aprill

Suhtlus kaasinimestega on mõnes mõttes pingeline, samas aga edasiviiv. Arutelud ja koosolekud võivad viia tuliste vaidlusteni, ent just nende kaudu sünnivad lõpuks parimad kokkulepped. Tõsi küll – nendega, kelle poolt oled alailma vastuseisu pidanud tundma, võib koostöö katkeda.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Viimane asi, mida sa praegu teha tahad, on igapäevaste rutiinsete kohustuste täitmine. See võib tekitada soovi uks pauguga kinni lüüa, otsejoones lennujaama sõita ja kuhugi võimalikult kaugele põgeneda. Kui saadki reisima minna, siis tuleb sul olla ettevaatlik ning hoiduda kahtlastest, riskantsetest seiklustest.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Ilmselt võtavad rahaasjad suurema osa su tähelepanust. On otsustav aeg, mil saad paljugi ära teha oma äri üles ehitamiseks ja laiendamiseks. Kui aga oled pikka aega ühes rütmis tiksunud ja tunda on seisakut, võib periood anda tagasilöögi. See sunnib sind mugavustsoonist väljuma ja aktiivsemalt tegutsema.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tugevad tunded võivad üle pea kokku lüüa. Eriti pingeline on aeg juhul, kui oled väga armunud. Võimalikud on taevalikud naudingud, ent ka valusad hingelised kannatused. Armukadedus võib tekkida kergesti ja põhjuseta. Kui su elus on mingi vinduma jäänud kehv suhe, siis võta süda rindu ja lõpeta see.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Töö on ainult töö, sellele pole mõtet mõelda vabadel hetkedel. Ka ei tasu tööprobleeme isiklikult võtta ja nende pärast hirmsasti vihastades oma tervist rikkuda. Tõtt öelda ongi tervis praegu kõige tähtsam teema. Vaata oma igapäevaharjumused üle. Sellest, mis on tervisele kahjulik, tasub päeva pealt loobuda.

Neitsi

23. august – 22. september

Mida armsam on sulle teine inimene, seda tundlikum tema sõnade ja tegude suhtes oled, seda kergem on ka temaga riidu minna. Püüa olla kallite inimeste suhtes mõistev, aktsepteeri seda, et nad ei käitu alati nii, nagu sina ootaksid. Kui oled lapsevanem, vajavad järeltulijad praegu väga sinu armastust ja toetust.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Muudatused võivad aset leida sinu koduses elus ja perekondlikes suhetes. Teema, mis on ehk juba pikemat aega su suguvõsa jaoks tabu olnud, võib nüüd niimoodi pinnale kerkida, et sellest ei saa mööda vaadata. Ka rasketest asjadest on vaja ausalt rääkida, siis saab need lahendada, õhk saab puhtamaks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Oska märgata kõike, mis su ümber toimub, haara sellest infot, mis on su jaoks kasulik ja vajalik. Küllap õpetavad praegused sündmused sulle mõndagi, saad palju targemaks. Paned tähele märke, mis seni on kuidagi kahe silma vahele jäänud. Liikluses tuleb sul olla väga ettevaatlik, kiiruse ületamist kindlasti vältida.

Ambur

22. november – 21. detsember

Küllap on nädal pingeline ja sündmusterohke. Äritegevuses pead kandma täit vastutust ja hoidma ohjad tugevasti enda käes. Koostööpartnerite ja klientidega võib tekkida lahkhelisid, mis tuleb kiiresti lahendada – muidu võib kiskuda suureks tüliks. Saad parema pildi sellest, kuhu ja kuidas edasi liikuda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Pühapäevane täiskuu Kaljukitse märgis mõjutab sind tugevalt, aeg on intensiivne ja tähendusrikas. Allasurutud tunded võivad alateadvusest esile kerkida, oled sunnitud nendega tegelema. Õpid iseendast paremini aru saama ning seetõttu saad ka selgemalt sotti sellest, mida tasuks oma elus muuta.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Need teemad, mis on minevikus lõpetamata jäänud, on taaskord platsis ja mõjutavad su elu. Lahtiseks jäänud otsad tuleb lõpuks ometi kokku sõlmida, isegi juhul, kui pead selleks tegelema ebameeldivate tunnetega, vaatama silma hirmule ja valule. Sul on võimalik saada tugevamaks ja targemaks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Üksinda tunned end pidetult, vajad teisi inimesi, sõpru ja mõttekaaslasi. Saad nüüd parema pildi oma suhete tegelikust olemusest. Mõistad, kes on tõeliselt ustavad sõbrad, kes aga ootavad sinult palju, suutmata eriti midagi vastu anda. Häid suhteid saad tugevdada, halvad aga tasuks otsustavalt katkestada.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee