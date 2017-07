Eriti meeldivate inimeste 13 harjumust

Nad küsivad küsimusi. Inimestele meeldib, kui neid kuulatakse, nende juttu süvenetakse. Vestluspartnerid, kes huvituvad teisest ja küsivad jutu sees mitmeid küsimusi, näitavad enda huvi ja kursisolekut.

Nad panevad ära oma telefoni. Ei pea vist mainimagi, et pidev telefoni vaatamine jutuajamise käigus ei ole meeldiv. Proovi suunata enda tähelepanu vestluse ajal vaid oma kaaslasele.

Nad on siirad. Inimesed umbusaldavad neid, kes tunduvad võltsid. Ole siiras, ole sina ise. Suure tõenäosusega võtavad nad sinu omaks. Head suhtlejad on ka head inimeste tundjad, võlts olek hammustatakse üsna ruttu läbi.

Nad ei arvusta. Meeldivad inimesed on avatud. See ei tähenda, et peaks uskuma kõike, mida räägitakse. Pigem on oluline kuulata ära, küsida täpsustuseks ning proovida mõista.

Nad ei otsi tähelepanu. Inimestel tekib kiiresti vastumeelsus nende vastu, kes pidevalt tähelepanu otsivad. Ole sõbralik ja arvestav ning inimesed hakkavad ise tundma sinu vastu huvi.

Nad on järjepidevad. Järjepidevus muudab inimese teiste jaoks usaldusväärseks- ta teab, mida ta teeb.

Nad kasutavad positiivset kehakeelt. Hääletoon, žestid, kõik loeb. Entusiastlik julge hääl on märk enesekindlusest, samas käte ristamine märk ebakindlusest. Õhka positiivsust ka oma kehakeelega.

Neil on hea esmamulje. Sinu vestluskaaslane õigustab oma esmamuljet endale terve teie esimese vestluse vältel. Hea kehahoiak, tugev käepigistus, meeldiv naeratus käivad selle juurde.

Nad tervitavad inimesi nimepidi. Nimede meeldejätmine on tõeline ajutrenn. Sellegi poolest onn uuringud näidanud, et meeldivad inimesed kasutavad vestluskaaslase nime mitte vaid tervitamiseks, aga ka vestluse kestel pöördumiseks.

Nad naeratavad. Inimestel on tavaks alateadlikult teise inimese emotsioone peegeldada. Kui naeratad teisele, naeratab ta suure tõenäosusega mingil hetkel sulle vastu.

Nad teavad, millal end avada. Enese avamine on hea, kuid kui teed seda liiga ruttu, jätad endast pigem kaebleja mulje.

Nad teavad, keda katsuda. Vestluse käigus vallandab aju oksüdotsiooni, mis tekitab ajus usalduse tunnet. Seda seostatakse ka positiivsete emotsioonidega. Lihtne patsutus õlale, kallistus või käepigistus on selleks hea valik.

Neil on kirg ja lõbu tasakaalus. Inimesi tõmbab kirglike inimeste poole. Küll aga on nad tihti väga tõsised. Meeldivad inimesed teavad, kuidas neid tasakaalus hoida.

Nad toovad kõik kokku. Nad on head suhtlejad, loovad uusi kontakte kergusega ning on üldse sõpradele oluliseks väärtuseks.

Allikas: HuffingtonPost