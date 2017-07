Enne kui petma hakkad, leia vastused neile küsimustele

Võib olla väga raske vastu panna tähelepanule ja meelitustele, mis kaasnevad afääri varase staadiumiga, kirjutab womenshealthmag.com. Aga kas see on seda tõeliselt väärt?

Me küsisime ekspertidelt küsimusi, mida peaksid endalt küsima, kui plaanid sukelduda uude suhtesse, olles samal ajal juba ühes. Loe, mis neil oli öelda.

Mis on selle potentsiaalne hind?

Esimese asjana peaksid mõtlema sellele, mis saab siis, kui sa vahele jääd – võimalus on, et jääd. Tõenäoliselt mõjub see sinu partnerile laastavalt ja tekitab palju südamevalu. Kas oled valmis selleks? Vahelejäämise puhul võid oma praegusest kaaslasest ilma jääda, samuti on sinu maine rikutud. Ära tee midagi mõtlematult, tasub jõuda endas selgusele, kas afäär on seda hinda väärt.

Kas ma olen valmis elama topeltelu?

Kui oled, siis sa peaksid teadma, et topeltelu toob kaasa väga palju ärevustunnet. Sul võib tekkida meeletu stress ja mõte, et ei oleks üldse pidanud sellise asjaga tegemist tegema. Varjuelu on stressirohke ja ärevust põhjustav, sest on väga keeruline pidada arvet kõikide valede üle ja panna toimima kaks eraldiseisvat elu. Mõtle, kas petmine on väärt sinu kainet mõistust ja tervist?

Mis siis, kui asjad lähevad valesti?

See võib kõlada ülepaisutatult, aga kui inimesed tunnevad, et neid on reedetud või petetud, siis see toob neis tihti esile halvima. See kehtib kõigi kolme kohta: sinu, partneri ja armukese. Kui armukene kiindub sinusse liialt, siis parimal juhul muutub see väga tüütuks, aga halvimal juhul väga ohtlikuks. Kui oled tema kinnisideeks, siis ta võib plaanida sulle kättemaksu, hävitades sinu esmase suhte. Samal ajal võib petetud partner olla sinu teguviisist nii kibestunud, et ta ohustab sind ja ka sinu armukest.

Mida ma tahan sellest saada?

Kui sinu eesmärk on saada kiindumust, tähelepanu ja põnevust, siis need asjad võivad olla mööduvad. Pea meeles, et ahvatlev ei ole tingimata tervislik ega püsiv. Püsivaks võib osutuda perekonna kaotus ja stabiilsuse kadumine sinu elust.

Vahel on nii, et inimesed, kes otsustavad astuda kõrvalsuhtesse, tahavad teadlikult või mitteteadlikult vanast suhtest pääseda. Afäär ei ole õige viis seda saavutada. Selle asemel peaksid partneriga ausalt rääkima, et tahad suhte lõpetada. Sa kardad, et suhte lõpetamisega kaotad stabiilsuse elus, perekonna või isegi oma maine. Aga usu, et vana suhte lõpetamine enne uude hüppamist, säästab sind ja sinu partnerit üleliigsest draamast ja valusatest tunnetest.