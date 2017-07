Naised kaotavad suurema tõenäosusega oma töökoha robotile kui mehed

Hiljuti läbi viidud analüüs näitas, et naistel on suurem oht saada asendatud robotiga. Põhjus on lihtne- töökohad, mida on lihtne robotil lihtne üle võtta, on suures osas naiste hõivatud. Üheks näiteks on kassapidajad. Roboteid on lihtne panna kassat majandama ning lähiaastail oodatakse, et 97% antud kassapidajate tööst võtab üle tehnika. Tänasel päeval on enamus kassapidajaid (2016. aasta seisuga lausa 73%) on just naissoost.

Uuring tõi välja ka riskigrupid, kelle töö enim automatiseerimise käigus ohus on. Kõige suurema riskiga on madala haridustasemega töötajad. Madalama haridusega inimesed töötavad suurema tõenäosusega lihtsamaltel positsioonidel, mida on tehnoloogial lihtne üle võtta.

Vaata riskianalüüsi ka riigiti



Allikas: World Economic Forum