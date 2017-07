Kümme asja, mida tuleb puhastada iga nädal

Kui sul on kombeks nädalavahetusel koristada, siis teed sa neid töid ilmselt nagunii. Aga kui sa oled mugav… Siis võta end kokku ja kamanda pere tööle! Good Housekeeping loetleb, mida tuleks pesta või puhastada vähemalt korra nädalas.

Pesu

Kui sa oled juba otsustanud, et riie on must ja visanud selle mustapesukorvi, siis tuleb see nädala jooksul ära pesta.

Vannitoa pinnad

Tualettpotis vett lastes paiskuvad koos veeauruga õhku pisikud, mis maanduvad riiulitel, peeglil ja kõikjal mujal vannitoas. Pese neid pindu korra nädalas.

Vaibad

Nii kaltsuvaibad kui kogu põrandat katvad vaibad lähevad nädalaga mustaks ka siis, kui sa otseset sodi silmaga ei näe. Kui sa ei tõmba põrandaid piisavalt sageli, läheb tolm ja mustus sügavamale vaiba sisse. Eriti tähtis on tihti põrandaid tõmmata linnas, kus akna taga on palju liiklust.

Tolmune mööbel

Tolm näeb kole välja, aga võib ka mööblit kahjustada. Kasuta tolmu pühkimiseks mikrofiiberlappi.

Voodipesu

Mõtle, kui palju aega sa tegelikult voodis veeda, ligi pool oma elust. Voodipesu määrdub kiiresti, sest selle külge jäävad higi, rasu ja bakterid. Pese oma voodipesu iga nädal.

Köögiseadmed

Kuigi külmkapp, mikrolaineahi ja pliit ei paista nädalaga väga mustad, on need tõenäoliselt kaetud mustusega, mida silm ei seleta. Pühi sinna kogunenud toidujäätmed lapiga maha korra nädalas.

Vann/dušš

Soojas ja niiskes kohas on bakteritel ning hallitusel väga mõnus areneda. Kui pesed vannituba vähemalt korra nädalas, ei jää mustusekiht nii kõvasti kinni ja koristamine on kokkuvõttes lihtsam.

Tualett

Korra nädalas võiksid valgendiga tualettpoti üle käia. Vala veidi valgendit potti, hõõru see harjaga laiali ja lase enne loputamist umbes viis minutit toimida.

Köögipõrand

Tõenäoliselt sa isegi ei märka, kui palju leivapuru ühe hommikusöögiga paha pudeneb. Tegelikult on seda väga palju.

Peeglid

Puhta peegli taga on end märksa mõnusam meikida. Pese peegelpindu korra nädalas mikrofiiberlapiga.