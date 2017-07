Uuring: üürikodus elavatel inimestel on suurem depressiooni oht

Maja ostmine tähendas kunagi olulist pöördepuntki elus, tagades tulevikuks heaolu ja turvatunde. Paraku on kinnisvara hinnad tänapäeval noorte jaoks liiga kõrged ja seetõttu ei saa paljud endale päris oma kodu lubada.

Uurijad kogusid infot 7500 briti inimese kohta, kes olid vanuses 50+. Nad leidsid, et renditud kodus pikalt elades või oma kodu lühikest aega omavatel inimestel oli rohkem depressiooni sümptomeid ja madalam elukvaliteet.

See näitab, et omandiõiguse kestus on tõesti oluline ja toetab ideed, üüripinnal elamine tähendab inimese tervisele ja heaolule suuremat riski, sest selle eluaseme kvaliteet on tavaliselt ka madalam.

Uuring leidis, et kõige madalama heaoluga inimesed olid need, kes kasvasid üles oma majas, aga pärast täiskasvanuks saamist elasid ainult üürikodus, mis tähendas elukvaliteedi langust võrreldes varasema eluga.

Kõige kõrgema elukvaliteediga inimesed sündisid välismaal ja ostsid oma kodu noore täiskasvanuna.

Rendikodusse kolimine täiskasvanuks saades või terve elu kodu üürimine on levinud praeguse generatsiooni puhul üha enam, kirjutab deccanchronicle.com.

Isikliku kodu omamine on heaolu tõstev tegur ilmselgelt ka praegu, aga uuringud on näidanud, et see mängib sama tähtsat rolli ka tulevikus. Vanema generatsiooni puhul on kodu üürimine selge märk madalamast elukvaliteedist, see näitab, et Inglismaal on konkreetne vajadus taskukohasemate kodude järele.