Treener soovitab: kuidas saada ilusad kõhulihased

Suve rannavormist rääkides ei saa me ilmselt kuidagi mööda meie kõhulihastest, mida tuntakse ka six-back nime all. Nimetatud lihasgrupp on suhteliselt tänamatu piirkond, kuna need lihased on vaevalised tulema, kuid kerged kaduma. Seega on siin oluline meeles pidada, et lisaks jõusaalile on oluline roll ka sellel, mida sa sööd. Lihtne rusikareegel ilusa keha saavutamisel on 30% trenn ja 70% toitumine.

Kõhulihased moodustavad ühe osa meie kerelihastest. Seega treenides kõhulihaseid ei tohiks unustada kogu kere ehk 360-kraadi kõhu-, külg- ning seljalihaseid, mis aitavad meie kehal liikuda erinevates suundades - keerata, pöörata, kallutada, tõsta. Kerelihased aitavad toetada kogu keha, et teha oma igapäevaseid toimetusi. Järgmisel korral jõusaalis või rühmatreeningus püüa seda järgida. Treeni nimetatud piirkondi lisaks lihaste arendamisele ka vastupidavuse, jõu ja rühi parandamiseks.

Üks tõhus harjutus kere süvalihaste treenimiseks: plank.

Plank -erinevates variatioonides tuntud tõhus ja intensiivne kogu keha lihaste harjutus. Treenib see harjutus pea kõike olulisemat – korsetti, tuharat, kõhtu ja selga. Lisaks on haaratud käelihased, õlad ja reied. Keskkoht muutub märgatavalt saledamaks, rüht paraneb ning tugevate lihastega pole vajagi kõhtu enam sees hoida.

Lähteasend: ranne on õla all ehk ranne, küünarliiges ja õlaliiges turvaliselt kohakuti, põlved toetatud ppuusade all, varbad toetamas maha.

Suru kannad maa suunas nii, et põlved tõusevad maast ning suru peopesadest ennast abaluude vahelt üles. Sellega pingestad kogu keha ning tekib üks sirge liin. Pinguta süvalihaseid, et turvata alaselga. Ära lase puusadel alla vajuda ning ära unusta, et ka kael on selja üks osa.

Kui esmakordselt plankides tunned esimese 15-20 sekundi jooksul, et harjutus on liiga lihtne, ei ole su kehaasend korrektne.