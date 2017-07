Mis juhtub vananedes sinu juustega?

Juuksed lähevad halliks

See on ilmselt kõigile teada. Pea hallinemine on üks vananemise näitajaid. Hall värvus tekib melaniini tootlikkuse langusest peale teatud vanust. Just melaniin annab juuksele tema värvi. Tegelikkuses juukse hallinedes on need lihtsalt värvitud, pole olemas sellist asja nagu hall juuksevärvus.

Juuksed kaotavad kohevust

Vanemaks saades soengu volüüm muutub. Vähem koheva mulje tekitavad peenemaks muutuvad juuksekarvad. Teine põhjus, miks juus enam nõnda kohev ei tundu, on juuste tiheduse vähenemine. Lisaks kaotab inimene vanusega üha rohkem juukseid.

Juuksed murduvad kiiremini

Proteiini sisaldus väheneb, mistõttu juus kaotab oma tugevust. Õnneks on poelettidel müügil mitmeid juustele mõeldud tooteid, mis sisaldavad proteiini, mis aitavad taastada juukse tugevust.

Juuste kasv aeglustub

Vananedes veedavad juuksed rohkem aega puhkeasendis kui kasvufaasis. See tähendab, et juuksed ei kasva enam nii kiirelt kui noorel inimesel. Huvitav on fakt, et selle muutuse puhul on tegu rohkem muutustega peanahas kui juustes endas.

Juuksed muutuvad kuivemaks

Aja jooksul muutuvad juuksed elutumaks ja kuivemaks. See on seotud juuste õhenemisega. Sellele aitab omakorda kaasa näiteks fööni kasutamine, mis peanahka veelgi kuivemaks muudab.

Allikas: TheList