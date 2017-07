Vabane nutiseadme sõltuvusest 21 päevaga

Nutiseadmete pidev kasutamine mõjub negatiivselt meie meelerahule ja suhetele teistega. Me teame, et ei ole realistlik loota, et loobuksid nutiseadmetest täielikult, aga need nõuanded aitavad sul hoida reaalset kontakti sõprade ja perega, nähes ära ka need armsad videod pandadest.

Esimene nädal

Rakenda tehnika vabad tsoonid. Tehnika surub ennast meie eludesse rohkem kui me märkame. See aitab võtmeaegadel teadlikult neist eemalduda, kirjutab health.com.

Ärka üles paremini. Ära katsu oma nutitelefoni päeva esimesed 30 minutit. Hommikurutiin, mis ei sisalda nutiseadmeid, aitab sul paremini oma päevastele tegemistele keskenduda.

Tee tehnikavabu õhtusööke. Naudi oma einet (või kõiki eineid), ilma digitaalsete seadmeteta, nii saad kogu tähelepanu söömisele pöörata.

Nutiseadmevaba magama minek. Sea piirid, mis ajani võid õhtul nutiseadmes olla. Kui sa leiad ennast enne magama minekut tihti nutiseadmest, siis määra endale kellaaeg, näiteks pärast üheksat õhtul sa enam telefonis ei ole.

Teine nädal

Murra harjumus. Tihti kasutame me nutiseadmeid harjumusest või igavusest. Sellel nädalal võta käed eemale suhtumine, väljaarvatud tähtsate e-mailidega tegelemine.

Lülita välja märguanded. Muuda oma telefoniseadmeid selliselt, et sulle tuleks teated ainult sissetulevatest kõnedest ja sõnumitest. Pole vaja, et iga asja kohta, mis sotsiaalmeedias toimub, tuleks sulle teavitus.

Jäta valge leht. Kas sa kerid facebooki lehte, kui seisad järjekorras? Värskendad Twitterit rongisõidu ajal? Ära hõiva on mõtteid sel ajal, pane telefon ära.

Veeda vaba aeg nutiseadmeteta. Iga päev tund aega lahuta oma meelt ilma nutiekraanideta (telekas kaasaarvatud). Loe (mitte tahvlist), mängi oma lastega mõnda mängu või mine vanni.

Kolmas nädal

Ühendu ümber. Me ei lõpeta nutiseadmete kasutamist. Me peame lihtsalt valima, mille tarvis me neid kasutame.

Sea meeldetuletused nutiseadmest lahkumiseks. Pane programm sind iga 40 minuti tagant teavitama, et teha väike jalutuskäik või haarata klaas vett – ükskõik mida, mis laseb su meelel puhata, enne kui naased ekraani taha.

Blokeeri nutiseadme kasutamine äpi abil. Lae alla äpp, mis jälgib sinu nutiseadme kasutamist.

Kasuta oma telefoni, et saada vormi. Näiteks võid tõmmata alla äpi, mis juhendab sind mediteerima. Samuti on telefon hea abimees oma sammude jälgimiseks või kalorite lugemiseks. Tänapäeval on olemas palju erinevaid äppe, mida enda tervise huvides ära kasutada.