Eesti mehed räägivad: naine peaks trennis käima. Siin polegi rohkem küsimust

Kas naine peaks trennis käima (kas oleneb tema välimusest või oleks lihtsat tore, kui aktiivne oleks)?

Martin (25): Naine peaks trennis käima. Mitte ainult selleks, et hea välja näha vaid ka oma vaimse ja füüsilise tervise huvides. Ma arvan, et siin polegi rohkem küsimust.

Aivar (31): Naine peaks trennis käima, liikumises peitud tervis. Eesmärk ei ole olümpiavõitjaks tulla vaid anda organismile võimalus liikumises olla ning sellega eluiga pikendada, usun et piisab ka kepikõnnist või ka lihtsalt regulaarne looduses jalutamine.

Rainer (24): Ei saaks öelda, et naine peab trennis käima. Paljud ei leia selleks eraelu kõrvalt aega ja ei leia motivatsiooni alustada kusagilt. Kindlasti võiks kaaluda seda kuna liikumine ja spordi tegemine teeb inimese enda enesetunde paremaks ja elu kvaliteet muutub.

Mikk (25): Ma usun, et igaüks peaks trennis käima olgu see naine või mees. Ei ole vaja igapäev 10 km joosta või 2-3 tundi jõusaalis raskusi suruda, aga nädalas paar korda võiks ennast ikka liigutada. Välimus ei tohiks kindlasti olla esmane põhjus trenni tegemiseks, aga eks on ilus vaadata ikka kui naine on heas vormis. Ma ise teen väga palju trenni ja seda pigem, sest trenn on mõnus tegevus ning annab hea enesetunde.

Kristjan (27): Ei pea, peaasi, et ta ise ennast hästi tunneb.

Mida mõtled, kui näed pisut ülekaalus naist trennisaalis?

Martin: Tubli töö!

Aivar: Ülekaaluline naisterahvas jõusaalis on teretulnud nähe. Järelikult on inimene teinud esimese õige sammu parema tervise nimel.

Rainer: Kahte pidi võib mõelda kas inimesel on mingi tervise probleemid, et ülekaaluline või inemene teadlikult laseb enda kehakaalul tõusta kõrgele. Kui inimesel on terviseprobleemid siis mõistan üleliigset kehakaalu, kuigi sellega võiks tegeleda kui arstid lubavad. Ei mõista inimesi kes teadlikult lasevad enda kehakaalu kõrgele. Paljud ei viitsi ega taha enda eest hoolitseda. Seda on kurb tõdeda. Mis toitumisharjumused inimestel. Eriti noortel lastel. Peab paraku tunnistama, et tänapäeval on paljud noored ülekaalulised. Selle probleemiga tuleks tegeleda ja inimesi teadvustada toitumisest.

Mikk: Mis iganes põhjusel vorm käest on läinud, siis väga tubli, et proovib seda muuta ja ennast kätte võtta.

Kristjan: Tubli inimene! Liikuma peab ja kõik kes liiguvad ja oma tervise eest hoolitsevad peavad saama tunnustatud. Paljudele meeldivad ka kurvikamad naised, ei saaks öelda ühe pulgaga, et mis see ülekaalulisus on nii.

Kas on tõsi, et mehed käivad aegajalt trennisaalis naisi vaatamas?

Martin: Käin trennis trenni tegemas ja ei keskendu väga teistele, aga kui on kena naine saalis, siis mööda kaarega ka ei vaata.

Aivar: Ma ei usu, et mehed lähevad jõusaali ainult naisi vaatama, ent kindlasti on see boonuseks lisaks treenimisele. Ilus vorm ei ole midagi mida häbeneda ning kui pilku peal hoitakse, siis peaks see võiks see ju mõneti olla kompliment. Kui see muidugi liiga pikaks ja ilaseks pilguks ei muutu.