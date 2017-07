Naine kurdab, et võõrad kiusavad: see, et ma olen ema, ei tähenda, et ma ei võiks olla seksikas

Bella Vrondos. /Caters News Agency/Scanpix

Bella sõnul mõnitavad teda pidevalt võõrad, kes arvavad, et kuna tal on kunstrinnad ning ta ostab omale liibuvaid kleite, tikk-kontsadega kingi või seksikat aluspesu, siis jäävad tema lapsed millestki ilma. Modell on pettunud, et talle tehakse välimuse osas ettekirjutusi ja öeldakse, et ema peab riietuma tagasihoidlikult, sest tema meelest ei lapsevanemate riietusele mingeid reegleid, mille põhjal oleks õiged või valed «ema riided».

«Inimesed näevad mind ja mõtlevad, et ma olen õel, hinnangute andmist on väga palju,» kurdab ta Daily Mailis. «Mulle meeldib Kim Kardashian, ta on seksikas, aga peen. Mulle meeldib kanda seda, mida temagi, aga ma ei ole kunagi maitselage, mu meik ja soeng on alati viimistletud. Ma tunnen end tänu riietele ja meigile väga hästi.»

Paraku saab naine sageli teiste hukkamõistu osaliseks ja enim kommenteerivad ta välimust teised lapsevanemad. «Kord ütles üks, et ta pigem kulutaks oma raha laste peale. Eeldus, et ma lastele raha ei kuluta, on naeruväärne,» leiab Bella. «Inimesed küsivad mult: «Kas sa pole mitte ema?» ja ma ütlen, et muidugi olen ema ning kiidan oma lapsi.»

Bella Vrondos. /Caters News Agency/Scanpix

Bella Vrondos. /Caters News Agency/Scanpix

Kõige enam hakkasid Bella sõnul teised emad teda pilkudega piidlema siis, kui ta lasi oma rindu suurendada. «Ma ei teinud iluoperatsiooni selleks, et välja näha nagu pornostaar. Ma tegin seda seetõttu, et olen saanud kolm last ja mu keha deformeerus - ma tegin seda selleks, et olla õnnelik ja tunda end oma kehas enesekindlalt,» selgitas ta.

«See, et sa oled ema, ei tähenda, et sa pead iseendast lahti ütlema, ma üritan selle kohta teadlikkust tõsta,» rääkis ta ja nentis, et inimesed jõllitavad teda, kui ta kannab poodi minnes kontsakingi, sest kõik eeldavad, et ema hakkab riietuma tagasihoidlikumalt. «Aga mulle meeldivad kleidid, seelikud ja kõrged kontsad.»

Bella sõnul toetavad tema stiili nii mees kui lapsed ja pereliikmetel talle etteheiteid ei ole. «Mu lapsed armastavad mind just sellisena nagu ma olen. Kui ma muudaks oma välimust, siis ei oleks ma nende ema - see ei oleks mina. Mu lapsed arvavad, et ma olen kõige parem inimene planeedil, nad vaatavad teisi emasid ja mõtlevad, et mind nemad ei ole minumoodi. See, et ma näen, teistsugune välja, ei tähenda, et mind tuleks teisiti kohelda.»

Bella Vrondos. /Caters News Agency/Scanpix

Välimuse ja emaduse teemal tõukas Bellat arvamust avaldama kevadine kisma sotsiaalmeedias. Nimelt postitas ta Facebooki foto endast koos lastega, kandes pildil väga liibuvat minikleiti. Foto läks internetis ringlema, Bella sai palju vihakirju ja sõimu. Kommenteerijate meelest ei olnud ta lastega kooliüritusele minekuks sobivalt riides. «Inimesed kirjutasid, et mul olid «tissid väljas» ja et ma poleks pidanud sellist kleiti kandma.»

Bella on nördinud mitte ainult veebikiusamise pärast. Teised emad tõrjuvad teda ka mujal ja ei kutsu enda seltsi.