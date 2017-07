Mis vahet on pruunil ja valgel munal?

Miks on munad eri värvi? Loomateadlane Tro V. Bui selgitab New York Times’is, et munakoore värvus sõltub geenidest. «Valgete sulgede ja valgete kõrvanibudega kanad munevad valgeid mune; punased või pruunid kanad, kel on punased kõrvanibud, munevad puruune mune,» tõdes ekspert.

On üks muna teisest tervislikum? Ei. Bui sõnul on küll pruunides kanamunades võrreldes valgetega pisut rohkem oomega-3-rasvhappeid, kuid see vahe on nii väike, et sellele ei maksa tähelepanu pöörata.

Kumb maitseb paremini? Pruuni ja valge koorega munad maitsevad täpselt samamoodi ja mingit maitseerinevust neil ei ole. Loe siit lähemalt, milline on muna toiteväärtus!