Seitse viisi väljendamaks armastust sõnadeta

Oled sa kunagi tahtnud öelda «ma armastan sind,» pärast kahte päeva suhtes olekut, kuigi see kõlaks veidi hullumeelsena? Või oled mõelnud endamisi, et ehk sa armastad seda inimest, kellega oled mõnda aega juba kohtamas käinud, aga tahad oodata, kuni oled selles kindel? Oma mõtteid armastuse väljendamise kohta jagab Caitlyn Luce Christensen.

Kui sa oled mõelnud, kuidas sina või sinu partner võiks näidata armastust, ilma seda ütlemata, siis on meil sulle mõned nõuanded.

Aita teda kodutöödega

Kas sul on kodus pesumasin ja kuivati olemas, aga ta veab oma pesu pidevalt oma koju, et seda seal pesta? Kas tal oleks vaja koristada vannituba, aga ta vihkab selle tegemist väga? Väikesed, aga tähendusrikkad teod, mis aitavad partneri igapäevast elu kergemaks teha, tähendavad tihti palju enamat kui sõnad «ma armastan sind.» Neid kolme sõna võib olla küll tore kuulda, aga inimesed ütlevad neid tihti ka päriselt mõtlemata.

Selline armastuse näitamine tähendab, et sa hoolid oma kaaslase heaolust ja tahad tõsta tema igapäevaelu kvaliteeti. Samuti ei ole see halb viis koos aega veeta, eriti kui teil pole palju raha.

Pane oma telefon eemale, kui veedad temaga aega

Tähenduslik viis oma kiindumust näidata ja teise inimesega ühendust saada on pühendada talle kogu oma tähelepanu. Kui oled pikka aega suhtes olnud ja sama suures sõltuvuses Instagramist kui paljud teised tänapäeval, siis võib tundudagi, et on normaalne seda sirvida ka partneri kõrval istudes.

Ma ei leia, et see tegevus on otseselt ebaviisakas või ilmtingimata häiriv, aga see segab teie suhtlust. Sa ei saa täielikult pühenduda korraga mitmele tegevusele. Näidates partnerile, et oled valmis pühenduma temaga suhtlemisele 100 protsenti, kinnitab see sinu armastust tema vastu.

Hoia tema kätt avalikus kohas

Puudutused on armastuse väljendamisel olulisel kohal. Kui teil on eraldi olles omavahel tugev seksuaalne tõmme, siis ei peaks seda avalikus kohas varjama. Ma ei väida, et peaksite tegema midagi sellist, mis paneb kõiki ebamugavasse olukorda, näiteks pole vaja amelema hakata, aga väikesed žestid on omal kohal.

Ma arvan, et paarid hoiavad liiga vähe käest kinni. Tegelikult vajaks kogu ühiskond rohkem käest kinni hoidmist. Mitte ainult paarid, vaid ka sõbrad võiksid käest kinni hoida. See on lihtne viis näidata hoolivust, millel pole mingit seost seksiga. See näitab, et olete hingeliselt seotud.

Toeta tema ambitsioone

Ära iial ütle oma partnerile, et ta ei saa millegagi hakkama – pole paremat viisi pidurdada kedagi, kes on loodud lendama. Sa ju ei kahtle, et sinu kaaslane on loodud lendama?

Oluline on pakkuda partnerile füüsilist ja emotsionaalselt tuge, et ta saavutaks oma eesmärgid. Ilma tuge andmata oled lihtsalt kasutu takistus tema teekonnal.