Kofeiiniküpsetised võivad olla järgmine kuum trend kohvikutes

Massachusetts´is õppiv biofüüsik Daniel Perlman avastas viisi, kuidas kohvist jahu teha. See tõotab olla uue ajastu algus- kofeiiniküpsised, -pannkoogid ja -leib.

Kuidas seda siis tehakse? Rohelised (röstimata) kohvioad jahvatatakse jahuks. Vaid neli grammi sellist jahu võrdub tassi kohviga.

Mille poolest on hea? Rohelistest kohviubadest jahvatatud jahu sisaldab antioksüdante (CGA), mis muidu ubade röstimisega kaduma lähevad. Teadlaste sõnul on see põhjus, miks arvatakse, et kohvi pikendab eluiga ning vähendab südamehaiguste riski.

Kuna tegu on äsja avastatud tootega, siis seda veel müügil pole. Küll aga ennustatakse sellele suurt edu.

Allikas: HuffingtonPost