Kolm asja, mis juhtub, kui sa ei käi kuu aega duši all

The Atlantic ajakirjanik James Hamblin tahtis näha, kas tema kehal olevad naturaalsed mikroobid suudavad ära hoida pesematusest tekkiva ebameeldiva lõhna ka ilma kosmeetiliste vahenditeta.

Kuu aja jooksul pesi mees siiski oma käsi ja loputas keha vee all siis, kui oli nähtavalt must - näiteks pärast jooksu, et putukad ja rohusodi endalt maha loputada.

Hamblin sai eksperimendiks inspiratsiooni teiselt ajakirjanikult Julia Scottilt, kes samuti ei pesnud end kuu aega, kuid kasutas iga päev häid baktereid sisaldavat pihustit, et keha lõhnaks värskelt ja puhtalt. Scotti keha hakkas neid baktereid 30 päevaga ka lõpuks ise tootma, kuid pärast eksperimendi lõppu piisas vaid kolmest duši all käimisest, et kogu tulemus nullida ja tekitada taas vajadus igapäevase pesu järele.

Nii Scott kui Hamblin leidsid, et kuu lõpus ei olnud neil tuntavalt halba kehalõhna ja eksperimendist õppisid nad vaid head.