Miks «tervislikud» juurviljakrõpsud on hullemad kui tavalised krõpsud

Maitsvate bataadi, peedi ja porgandikrõpsude näksimine ei pruugi olla üldse nii tervislik, kui sa oled arvanud. Uuringud on leidnud, et juurviljakrõpsudel on suurem küllastunud rasvade ja soola sisaldus, mis võivad tõsta kolesterooli taset veres. Kõrge kolesterooli tase veres suurendab riski südamehaiguste või insuldi tekkeks.

Toitumisspetsialist Charlotte Sitling-Reed on oma uuringus leidnud, et juurviljakrõpsud võivad olla kahjulikumad kui tavalised kartulikrõpsud. Neid tooteid nähakse tavaliselt kui «tervislikumat alternatiivi,» aga need ootused ei vasta alati tõele. Krõpsud on krõpsud, isegi kui need on tehtud juurviljadest. Võib juhtuda, et juurviljakrõpsudes on isegi rohkem küllastunud rasvu ja soola, kui mõningates tavalistes teada- tuntud krõpsudes.

On uuritud, et keskmine pakk juurvilja krõpse sisaldab kaks kolmandikku juurvilju, ülejäänu on põhiliselt õli ja sool, kirjutab womenshealthmag.com. See toob kaasa selle, et iga pakendi rasvasisaldus tõuseb tunduvalt kõrgemale nendest snäkkidest, mida tavaliselt peetakse ebatervislikeks.

Uuring avastas, et 40 g juurviljakrõpsudes oli rohkem küllastunud rasvaineid, kui samas koguses soolaga Pringlesites ja pea kaks korda rohkem kui Marsi šokolaaditahvlis. «Toitumisspetsialistina olen näinud, et kaalulangetuskliinikus olevad patsiendid söövad peaaegu kahekordse portsu, kui see toit on nende mõistes tervislik,» ütleb Sitling.