Helilooja Miina Härma – esimene naisorganist ja -koorijuht valis abielusidemete asemel kunsti

1902 septembris toimus Taara seltsis Tartus, Jaama tänavas, «Murueide tütre» esietendus. Teater oli rahvast täis ja etendus menukas.

Peäro Ansomardi, PM F 2364:81, Järvamaa Muuseum. / muis.ee

Peäro Pitka oli kirjanduslike kalduvustega talupoja poeg, kes majanduslike raskuste tõttu oli pidanud valima sõjaväelase karjääri. Kaasaegsed on märkinud, et Ansomardi nurisenud, et Miina olevat olnud «naisterahva kohta üleliiga energiline.» Kes teab, kuidas need asjad olid, aga fakt on see, et kokku nad ei jäänud. Peäro-August Pitka abiellus 1906. aastal Venemaal hoopis teise naisega ja sai 1915 sõjas surma.

Kroonlinna periood ja muusikaõpetaja Tartus

Aastal 1903 siirdus Miina kirikuõpetaja M.J.Eiseni kutsel Kroonlinna, kus elas umbes viis tuhat eestlast ning oli eesti kogudus, eestikeelne kool ja ka Eesti Heategevuse Selts. Miina osales seltsi tegevuses ja andis muusikatunde. Ametlik versioon kõlas, et Tartus olevat tööd ja elatist olnud raske teenida. Viimasel ajal on hakatud spekuleerima, et sellel eemale tõmbumisel võis olla ka isiklikemaid põhjuseid. Kas mitte ei sündinud koostööst Ansomardiga mitte ainult «Murueide tütar», vaid ka luust ja lihast poeg?

25. juunil 1903 nägi Peterburi kubermangus, Sassodnajas, ilmavalgust poisslaps, kellele pandi nimeks Olev. Õde Leida Reinthal koos oma mehega olid kirjade järgi selle lapse vanemad, kuid poisi kasvatajaks sai Miina. Härma võttis Kroonlinnas elades ka õde Leena Kopluse lapsed enda juurde elama.

Muusikaloolased on püüdnud Härma pojasaamisele must-valgel kinnitust leida, kuid pole seni kindlaid tõendeid leidnud. On avaldatud ka arvamust, et isaks võis olla Karl Hellat, sest too olevat samal ajal Olevi sünniga elanud samuti Peterburi kubermangus Ustjužna linnas. Selle teema kohal laiub saladusloor, nii nagu Miina Härma selle meile päranduseks jättis.

Kroonlinnast lahkus Miina 1915. aastal, sest Esimese maailmasõja ajal ei lubatud tsiviilisikutel linnas viibida. Seejärel asus Härma püsivalt Tartusse ja võttis sinna kaasa ka Olev Reinthali, kes teda tädiks kutsus.

Avalikkust huvitas ikka tema vallalisus

1917–1929 töötas Härma ENKS tütarlaste kooli (asutatud 1906, praegu kannab see Miina Härma gümnaasiumi nime) muusikaõpetajana. Peale selle oli naine Eesti Muusika Kuukirja peatoimetaja ja toetas 1919. aastal Tartu kõrgema muusikakooli rajamist. Härma avaldas kümme koorilauluvalimikku ja «Laulmise õpetuse koolidele».

Ikka ja jälle küsiti temalt ühte ja sama küsimust - miks ta pole abiellunud. Miina Härma vastas sellele läbi temale omase huumoriprisma: «Noh, polnud nii pikast meest, kui oleks tahtnud» ja seletas siis pikemalt: «Endisel ajal oli lugu hoopis teine kui nüüd. Naine, kes soovis end pühendada teatud ülesandele, teatud kutsele, ei võinud mõeldagi abiellumisele. Praegusel ajal on abiellujate vahekorrad põhjalikult muutunud, naine on omandanud rohkem iseseisvust, kuna varemalt ta oli lihtsalt mehe teenijaks. Sageli pidas mees endale häbistavaks, kui naine omaette teenis, andis tunde või pühendas enese mõnele teisele erialale, end sel moel arendades.» Peale Olevi ja oma sugulaste laste liikus Miina ümber ka teisi noori inimesi, keda ta aitas, julgustas ja edasi püüdma õhutas.