Galerii: ehete ja aksessuaaride mess JaFair tutvustas harukordseid materjale

«JaFair on kui näitus, kust on võimalik osta endaga kaasa ehteid, aksessuaare ja illustratsioone messi erihinnaga. Eesti ja välismaa individuaaldisaini peetakse kalliks, kuid külastajate jaoks on meil taskukohased pakkumised. Näiteks kunagi varem pole nii paljude Eesti noorte illustraatorite töid ühest kohast olnud võimalik leida,» tutvustas Kätlin Hallik, messi üks korraldajatest.

«Oleme ülemäära rõõmsad, et külastajatele on meeldinud messi kompaktsus aga ka mitmekülgsus. Igaüks leiab meilt endale meelepärast. Näiteks Leedu bränd Zigel pöörab rõhku abielusõrmustele, Iris Nijenhuis Hollandist tutvustab laserlõikusest valminud ehteid, Amber Leather näitab kvaliteetseimat merevaiku ja välja toodud kunstnikud on vaid mõned säravatest,» tutvustas Anastassia Kutuzova, messi korraldaja.