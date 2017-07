Tegevused, mis enda hommikurutiini võtta

Joo vett

Proovi juua kohvi asemel hommikul vett. See lihtne harjumus tagab organismile hommikul vajaliku veevaru ja käivitab ainevahetuse.

Tee trenni

Päevad on tihti kiired ning tark on hommikul trennis ära käia. Trenni tegemine äratab üles ka su aju ning päev võib alata. Muuhulgas on mitmed uuringud näidanud, et hommikune trenn on efektiivsem kui hilisemad treeningud.

Veeda aga oma perega

Peres, kus igal liikmel on oma tihe päevaplaan, on raske kokku saada ühiseks eineks. Hommikul olete suure tõenäosusega koos ning mõnus on hommikut alustada oma kallimate seltsis.

Loe uudiseid

Ole kursis sellega, mis toimub. Nii väldid ka piinlikke olukordi tööl, kus päevauudistest aimugi pole. Päeva jooksul võib olla keeruline selleks aega leida.