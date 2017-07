Vahva idee! Paarike tegi fotoseeria lahkuminekust

20-aastane Jackie ja 22-aastane Harrison läksid lahku suure vahemaa tõttu juba aasta varem, kuid peavad üksteist tänaseni headeks sõpradeks. «Olin kodus Michiganis talvepuhkust veetmas ja tal tuli see omapärane idee teha need pildid,» sõnas Jackie, kes oli koheselt ettevõtmisega nõus. Piltide mõte oli peegeldada ehedalt emotsioone, mis lahku minnes inimesi valdavad. Tõsisele teemale vaatamata sai osaliste sõnul pildistamisel kõvasti nalja: «See seeria oli mõeldud ironiseerimaks pilte nendest super-õnnelikest paaridest». Ja see tuli neil tõesti hästi välja- nende pildid levisid kulutulena.

Humoorikal projektil oli veel üks ootamatu lisaboonus- ühine ettevõtmine tõi paari jälle lähedasemaks. «Kõik see tähelepanu on tekitanud soovi teha midagi huvitavat meie suhtega Ootan elevusega, mis see toob,» avaldas Harrison öeldes, et igatseb nüüd neiut hullumeelselt.

Meie meelest on tegu väga ägeda ideega!