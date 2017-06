Viis olukorda, kus puhitustunne ei tähenda kaalutõusu

Me ei ütle, et puhitus on seetõttu mugav või nauditav, aga alati see lihtsalt ei tähenda tingimata midagi negatiivset. Mõnikord on puhitus lihtsalt märk sellest, et sinu keha seedib toitu, mis on normaalne, kirjutab womenshealthmag.com. Seega, kui sa koged parasjagu puhitust, siis tõmba jalga venivad püksid ja loe edasi.

Tähelepanek: kui sul esineb puhitust tihti või on puhitus väga valulik, ei lähe ära või sellega kaasnevad veel mingid sümptomid, siis tasub nõu pidada oma arstiga.

Sa oled söönud suurel hulgal puu- ja juurvilju

Värske toodang on parim kütus sinu kehale. Aga kõik need taimed võivad tekitada muutusi sinu seedesüsteemis, eriti kui sa läksid nende mitte söömisest järsult üle sellele, et sööd rohelist igal toidukorral. Milles on probleem? Tervislikud viljad nagu brokoli, kapsas, lehtsalat ja õunad sisaldavad süsivesikuid, mille üldnimi on FODMAP - akronüüm inglisekeelsetest sõnadest Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols (kääritatavad oligosahhariidid, disahhariidid, monosahhariidid ja polüoolid). Nende seedimisega on mõnel inimesel probleeme.

Sa armastad mullivett

Magustamata joogid, näiteks mullivesi, on hea viis vältida vedelikupuudust. Tänu sellele, et see ei sisalda magustajaid, puudub oht käivitamaks sinu magusaisu, erinevalt teistest dieetjookidest.

Mullid võivad siiski tekitada kõhus gaase ja seetõttu võib esineda puhitustunnet. Õnneks on see üsna kiirelt mööduv, ole kannatlik.

Sa sööd ube

Oad on head kiudainete, proteiini ja kasulike süsivesikute allikateks, aga tekitavad paljudel tohutult puhitust. Kaunviljadel on kõrge lahustuvate kiudainete sisaldus, aga ka kõrge lahustumatute kiudainete sisaldus, mis juhib vee sooltesse, tekitades puhitust. Ja seedimise käigus vabastavad need gaase. Õnneks on lahendus üsna kerge – suurenda enda vee tarbimist, sel ajal kui sööd kõrge kiudainesisaldusega toite.

Tarbid närimiskummi

Üks või kaks nätsu päevas aitavad sul hoida suu töös ja vältida üleliigset näksimist. Aga kõik, mis paneb sind neelama üleliia palju õhku, sealhulgas närimiskummi närimine, võib tekitada puhitust.

Alustasid just tervisliku toitumisega

Sa pead andma oma kehale aega, et ta saaks uue toitumisega kohaneda. Üleöö taimetoitlaseks hakkamine võib sinu kehale olla šokk, eriti kui sa enne sõid kõiki traditsioonilisi toite. Enamik inimesi saavad tarbida suurel hulgal puu- ja juurvilju, ilma mingisuguste sümptomiteta. Mõni inimene seevastu võib suurenenud kiudainete hulgast tingitult kogeda puhitust. Õnneks ei ole see suur probleem, sinu keha kohaneb sellega üpris kiiresti. Soovituslik on siiski muuta oma toitumist järk-järgult.