Kas see on lõpp solvavatele kommentaaridele Instagramis?

Instagrami platvormi uuendus aitab sind kaitsta sotsiaalmeedias toimuva ahistamise eest.

Nad ei saa küll kontrollida, et sa rahulikuks jääd, kui inimesed ei like'i sinu uut vsco-filtriga pilti, aga saavad automaatselt kustutada kommentaarid, milles keegi kasutab solvavaid või inetuid sõnu.

Instagram on põhjendanud muudatust järgmiselt: «Paljud teie seast on meile öelnud, et solvavad kommentaarid heidutavad teid ja takistavad Instagrami vabalt kasutamast. Kasutajate aitamiseks arendasime filtri, mis blokeerib solvava sisuga kommentaarid, mis pildi või video alla jäetakse. Kõik teised kommentaarid ilmuvad tavapäraselt, samuti säilib võimalus ebasobivatest kommentaaridest teada anda või neid kustutada. Kõikidel on soovi korral võimalus filter välja lülitada.»

Seega, kui sa tahad näha halbu asju, mis inimestel öelda on, siis sa saad ka seda teha. Meie soovitame siiski jätta küberkiusajad maha ja jätkata postitamist kõigest, mis on sulle oluline, kirjutab womenshealthmag.com.