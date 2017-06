Pulmakorraldaja: boheemlaslikkus ja värvidemäng on selle hooaja märksõnad

1. Suvepulmad on väga populaarsed. Paraku ei saa Eesti suvele kunagi kindel olla. Missugused tagavaravariandid peaks olema suvisest õuepulmast unistades?

Eesti ilm on eriti viimastel aastatel üsna ettearvamatu, sellele vaatamata soovitakse sageli erilist abiellumiskohta - mereranda, koduaeda, varemeid. Suvisest õuepulmast unistades peaks olema eelkõige ise paindlik, ning ühtlasi ka külalisi ette valmistama ootamatuteks olukordadeks. Näiteks, kui on plaanis tseremoonia liivarannal, siis on mõistlik hoiatada ka külalisi jalanõude osas, et kontsakingade asemel oleks parem tulla paljajalu või siis anda hoopis ise külalistele plätud jalga. Väikese vihmasabina kaitseks saab külalistele pakkuda vihmavarjusid või kolida kogu peoga hoopis siseruumi. Viimane alternatiiv võiks olemas olla iga välistingimustes toimuva sündmuse puhul - on see siis telk, katusealune või hoopis armas ja pisut kulunud heinaküün, mis peopäevaks üles vuntsitud.

2. Pruutpaaridel on kombeks valida kogu pulma läbiv värvitoon. Millised on kõige populaarsemad valikud suvistes pulmades?

Konkreetset värvitooni on raske välja tuua. Kindlasti on jätkuvalt omal kohal erinevad pastelsed toonid, aga üha enam näeme ka erinevate värvitoonidega kokkusobitamist. Ei kardeta panna kokku näiteks kollast, roosat ja punast. Võib öelda, et boheemlaslikkus ja värvidemäng on selle hooaja märksõnad.

3. Kui vara peaks hakkama suvist pulma korraldama, et kõik toimuks soovitud kohas ja ajal.

Väga vahva pulm on võimalik korraldada ka üsna lühikese ajaga - sel juhul peaks küll nii koha kui ka pulmaisa valikul valmis olema paindlikkuseks. Üldjuhul hakatakse siiski planeerima aasta kuni poolteist varem, sest enamasti soovitakse, et pidu toimuks kindlas kohas ja kohal oleks väljavalitud pulmaisa.

4. Milline on selle suve kõige romantilisem koht abiellumiseks?

Romantika on iga paari jaoks väga erinev - kelle jaoks on romantiline oma maakodu aed, päikeseloojang rannal, purjekas, Itaalia viinamarjaistandus, veinimõis või veel hoopis teine variant. Oluline on see, et noorpaar julgeks oma soove selgelt väljendada ning järgiks neid, mitte ei kalduks kõrvale lugedes foorumeid ja kuulates tuttavate märkusi, stiilis «tavaliselt tehakse nii». Nõnda saame aidata leida iga paari jaoks just nende silmis kõige romantilisema koha.

5. Kuidas korraldada originaalset pulma? Tihti kipuvad pulmad olema ühetaolised.

Siin on jällegi oluline see, et abiellujad julgeksid mõelda n-ö raamidest väljapoole. See on nende päev ja mitte midagi ei «pea pulmas olema.» Absoluutselt kõike saab teha nii nagu abiellujad soovivad ja õigeks peavad. Tavaliselt jõuame n-ö originaalsete detailideni koostöös pruutpaariga. Vestluste käigus saame väikestest ideevälgatustest ja esmapilgul suvalisena tunduvatest märksõnadest aimu, mis neile meeldib, on silma jäänud teiste pulmades ja mida kindlasti oma pulma ei soovi - kõik see aitabki just nende jaoks omanäolise ja erilise lahenduse leida.

Viimase aja erilise näitena meenub pruutpaar, kes oli veendunud, et nemad avatantsu ei soovi - see kujunes pulmapäeval väga lahedaks olukorraks. Eelnevalt oli kokkulepitud ühe laudkonnaga, et bändi alustades jooksevad nad tantsupõrandale ja hakkavad seejärel kõiki tantsima kutsuma. Viimaste seas liitus tantsijatega ka noorpaar, see olukord oli nende jaoks parim lahendus, puudus pinge valesti minevate sammude või muu sarnase osas.