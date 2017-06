Kas tänapäeval on lubatud imetada titat kindla režiimi järgi nagu vanasti?

«Üldiselt soovitataksegi värskel emal imetamise edenemiseks anda rinda nii tihti ja palju, kui laps ise soovib. Kuidas aga talitada sel puhul, kui tita tahab tissi väga tihti ja kaua korraga, kuid kodus on lisaks ka üheaastane laps, kes vajab samuti pidevat ema tähelepanu? Kas sellisel juhul oleks ka tänapäeval lubatud toita last iga kolme tunni tagant, nagu vanasti soovitati?» uurib Emmede Klubis lugeja, kellel on väikese vanusevahega sündinud kaks last.

Ämmaemand Maret Voites julgustab katsetama erinevaid lahendusi. Lapsed ei tule koos kasutusjuhendiga – iga ema saab ise proovida, milline on just tema perele sobiv lahendus. Loomulikult võib proovida ka konkreetse režiimi juurutamist, aga eeldusel, et ööpäevas on ikkagi vähemalt kaheksa imetamiskorda ja beebi saab kõhu täis.

«Kuidas aru saada, et beebi saab piisavalt süüa? Ta pissib vähemalt kuus korda ööpäevas, piss on värvuselt helekollane, beebi on ärkvel olles erk ning võtab kenasti juurde. Esimestel kuudel võiks ta juurde võtta veidi rohkem – umbes 700-800 grammi kuus, hiljem umbes 500 grammi kuus,» selgitab ämmaemand. «Kaaluda saab näiteks imetamisnõustaja juures. Ei pea ootama, et kuu täis saaks – võib vaadata nt kolme-neljapäevase või nädalase vahega.» Beebikaalu saab ka koju rentida.

Ämmaemanda sõnul pole põhjus, miks beebi tahab tihti rinnal olla, ainult söögivajadus – võib-olla soovib ta ema lähedust. Siin tuleb appi näiteks kandelina: beebi saab olla ema vahetus läheduses, ema rinnal, kuid ema käed on suurema lapsega tegelemiseks vabad.

Teiseks soovitab Voites võtta kasutusele mingi mänguasja või komplekti, mis köidab mõneks ajaks väikelapse tähelepanu, aga millega tohib mängida alati ainult tita imetamise ajal. Miks mitte panna kingakarbi sisse hulk põnevaid asju ja anda see karp lapsele uudistamiseks iga kord, kui imetamine algab? Karbi sisu saab aeg-ajalt vahetada.