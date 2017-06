Kolm põhjust, miks peaksid sõbrannadega reisile minema

Te mõtlete samamoodi. Pikaaegsete sõbrannadega on mõttemaailm kujunenud sarnaseks. Need kohvikud ja poed, kuhu tahaksid sisse astuda, aga mees jääb õue ootama? Sõbrannadega reisides saate läbi käia kõikvõimalikud kohvikud ja poed, mis silma hakkavad. Keegi ei pöörita silmi!

Meenutage noorust. Noorena, kui polnud ei peret ega kallimat, olid just sõbrannad need, kellega suure osa vabast ajast veetsid. Vanemaks saades kipuvad sõbrad tagaplaanile jääma. Pole midagi ägedamat, kui veeta koos aega eemal argipäevast, et kohustustevaba elu meenutada.

Lõpmatus koguses pildimaterjali. Jah, te teate, millest ma räägin. Üldjuhul on naistel täpne ettekujutlus, millised reisipildid võiksid tulla. Tihti võtab suure osa energiast see, et seletada seda kellelegi teisele. Ära muretse, sõbrannad mõistavad sinu jäädvustussoove poolelt sõnalt.