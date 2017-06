Kas lapse turvavarustus tuleb välja vahetada, kui see on osalenud avariis?

MTÜ Laps turvaliselt autos selgitab, miks tuleb turvavarustus pärast avariisse sattumist maha kanda.

Avarii käigus võib turvatooli või -hälliga juhtuda mitmed asju:

• Külgkaitse penoplast, millega on turvatooli ja -hälli kest vooderdatud (eriti lapse pea juures) võib olla mõranenud või paindunud. Sellist kahjustust kogemusteta silm ei tuvasta.

• Kui laps on avarii ajal turvatoolis või -hällis, siis see tähendab, et turvaseadme rihmad on kasutuses. Rihmad on loodud avariiolukorras venima ainult ühel korral. Rihmade eesmärk on aidata lapsel avariiga toime tulla aeglustades lapse liikumist jupiti. See vähendab väikesele kehale mõjuvaid raskusjõude. Kui rihmad on kasutuses ehk kinnitatud avarii ajal, siis on tõenäoline, et rihmad on välja veninud. Sellise venimise märke ei ole pea kunagi näha.

• Kui avarii ajal on kasutuses top tether rihm, siis ka see võib olla veninud. Tether rihmad on samuti disainitud venima ainult ühel korral. Osadel tootjatel on rihmade sisse kootud indikaatorid, millised näitavad ära, kui rihm on veninud, kuid see ei ole kohustuslik standardtootjatele. Parim teguviis on siiski vahetada tool välja, kui te ei ole selles kindlad.

• Turvatoolil ja -hällil võib olla ka rohkem ilmseid vigastusi, nagu näiteks mõrad tooli kestas või külgkaitse penoplastis. Tooli või hälli kesta väsimusest annab märku plastiku värvi muutus. Näiteks on sellisel juhul mustal plastikosal helehall või peaaegu valge muutus kohas, kus tooli kest on väsinud. Tihti on selleks kohaks rihma kinnituskoht. On oluline märkida, et sellised märgid ei pruugi olla ilmselged ning võivad asetseda kohtades, milliseid ei ole toolil hästi näha.

• Lisaks võimalikele veninud tether rihmadele ja tooli rihmadele, nähtavatele kahjustustele, mõranenud penoplastile ning nähtamatule kesta väsimusele võivad tooli või hälli kestal olla sisemised mõrad, mis ei ole nähtavad.

Iga ülal nimetatud olukordadest võib kaasa tuua selle, et turvatool või -häll ei toimi, kui sellega osaleda tulevikus veel ühes avariis. Paljud tootjad soovitavad, et turvavarustus tuleb välja vahetada pärast avariid sõltumata sellest, kas laps oli või ei olnud toolis.