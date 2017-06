Kuidas motiveerida end trenni minema?

Leia endale sobiv trenn. Tänapäeval on nii palju erinevaid trenne: kardiotrennid, jõutrennid, keha ja meele treeningud, jõusaalivõimalus, ujumisvõimalus ja nii edasi. Mõtle, mis sulle alustamiseks kõige vähem vastumeelne (või just kõige rohkem huvipakkuv) on.

Ära anna alla. Kui esimesed katsetused ei olnud sellised nagu ootasid, ära viska tosse nurka. Leia järgmine ja proovi seda. Tark oleks anda treeningule võimalus rohkem kui üks kord. Esimene kord on keeruline aru saada, kuidas ehk tunni ülesehitus on. Järgmine kord tead juba, mida oodata. Ning ära unusta, et sinu jõud ja võhm paraneb iga trenniga, muutes trenni järjest mõnusamaks.

Otsi trennisõber. Kutsu enda sõber trenni või tutvu mõne trenniskäijaga. Koos on ikka mõnusam ja kui mingil hetkel motivatsioon peaks langema, saate üksteist edasi utsitada.

Märka edusamme. Kas sinu jaoks on oluline kaalunumber, vorm või hoopis jaks? Tee märkmeid/pilte enda arengust. Kui näed, kui ruttu tulemused hakkavad regulaarse trenni korral ilmnema, saad mõnusa tunde ja suurema innu.