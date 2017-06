Need märgid näitavad, et oled vormist väljas

Magad kehvasti

Rahutu uni võib olla märgiks kehvast füüsilisest vormist. Treenimine ja enese füüsiline väsitamine aitab paremini magada ning annab kvaliteetsema une.

Sa tunnetad depressiooni

On täiesti mõistetav tunda end masendunult peale mõnda elumuutvat sündmust, kuid kui see tunne tekib (või püsib) ilma põhjuseta, on muretsemiseks alust. Trennitegemine vallandab õnnehormoone, mis tõstab tuju. Tahad end paremini tunda? Mine trenni!

Sul tekivad kergelt vigastused

Kui sulle tekitab raskust poodi kõndida hüppeliigese valuta või ilma, et pistma hakkaks, on sul probleem. See on selge vihje sinu kehalt, et ta vajab pisut rohkem toonust. Juhul, kui sa pole end varasemalt õnnetuse käigus vigastanud, on sellised valud näiteks, et sinu keha ei tööta korralikult. Lihaste treenimine aitab neil hoida keha toonuses ja õiges asendis.

Pidev väsimus

Ei, see pole see väsimus, et läksid hilja magama ning uneaeg jäi lühikeseks. Kui tunned end päevast päeva väsinult, peaksid üle vaatama oma igapäevaharjumused. Trenni tehes varustab organism end energiaga. Mida rohkem sa treenid, seda rohkem organism endale energiat juurde tekitab. Lahe, kas pole?

Pidev rämpstoidu isu

Rämpstoidu söömist on keeruline lõpetada. Eratreenerid on täheldanud, et inimesed, kes regulaarselt treenivad, söövad tervislikumalt. Suhkur on sama sõltuvust tekitav kui alkohol või suits. See mõjutab ajukeemiat ja annab hea tunde. Treenimine aga vallandab hormoone, mis annab sulle hea enesetunde ilma suhkrut sisse söömata.

Halb tasakaal

Me ei pea silmas tsirkuseakrobaadi tasakaalu, vaid igapäevaste toimetuste tegemiseks vajalikku. Kui sul on keeruline silmad kinni hoides üht jalga tõsta, on see märk kehvast füüsilisest vormist. Hea treenitud tasakaal aitab sind ka vanemas eas.

Oled küürakil

Kas avastad tihti, küürakil et istud kontoris kõveralt? Või seisad küürakil? Halb kehahoiak võib olla vihje alatreenitusest. Trenni tehes kerelihased muutuvad tugevamaks, mistõttu ei lange sa enam nii tihti küüru.

Sul on kroonilised valud

Pidev seljavalu? Sa pole üksi. Ameerikas tehtud uuringu kohaselt on üle 70% sealsetest elanikest alaseljavalud. Kuigi see tundub hea vabandus, miks mitte jõusaali minna, võib krooniline valu olla keha appikarje just sinna minekuks. Suur on tõenäosus, et (juhul, kui pole olnud traumat) valu on tingitud nõrkadest kerelihastest. Sama kehtib ka põlve-, kaela-, õlavalu puhul ja nii edasi. Aita enda lihastel end toetada!

Sa ei jaksa kätekõverdusi teha

Ehk sa jaksad joosta kilomeetreid nii, et ei tee teist nägugi. Kui sa sellegi poolest ei jaksa teha ära ühtegi kätekõverdust, on see märk, et treenid ebaefektiivselt. Üle maailma on kätekõverdus levinud kui füüsilise vormi näitaja. See keharaskusega tehtav harjutus paneb tööle pea kõik kehas olevad suuremad lihased- käed, rinna, tuhara, jalad ja nii edasi. Kätekõverdus paneb proovile kogu keha. On kirja pandud, et soovituslik piir 40-aastasel naisel on 16 kätekõverdust ja samas vanuses mehel 27 kätekõverdust. Proovige järele!

Sa ei naudi trenni

Kõik ei peagi trenni palavalt armastama. Aga kui külastad jõusaali regulaarselt, on juba hea algus tehtud. Sellegi poolest, kui tunned trenniriideid selga pannes end kohustatult, ei ole sa ehk trenniga veel eriti sina-peal. Usu, kui su vorm paraneb, hakkad sa rõõmuga trenni minema. Edusammud on kõige suuremad motiveerijad ja trenni naudid ka rohkem.

Allikas: TheList