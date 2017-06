Põhjused, miks pelgad oma hääle kõla

Ekspertide sõnul on see levinud, et meile ei meeldi lindistustes enda häälekõla.

Loe ja saa teada, miks see nii on.

Sa kuuled enda häält teisiti

Kui sa kuuled teisi inimesi rääkimas, siis helilained jõuavad läbi õhu sinu kõrvu, tekitades trummikiledes võnkeid. Sinu aju muudab need võnked sõnadeks.

Juhul, kui rääkijaks oled sina, siis vibreerivad ka häälepaelad ja hingamisteed. See tähendab seda, et sinuni jõuab heli kahest allikast: helilainest, mille on tekitanud sinu hääl ja häälepaelte vibratsioonist.

Kui me ise räägime, siis keegi nagu kuulaks kõlaritest tulevat heli, aga meie kuuleme seda heli koopas, mis on meie peas. See kõik muudab seda, kuidas me kuuleme enda häält võrreldes teistega. Siinsamas peitub ka põhjus, miks lindistustes kõlab meie hääl hoopis teisiti, kui oleme harjunud, kirjutab time.com.

Enda häält on raske ära tunda

Enamik inimesi ei istu kodus ega kuula oma hääle lindistust, seega neil puudub eriline ettekujutus, kuidas see täpselt kõlab. Ühe uuringu käigus lasti inimestele nende endi häält. Selgus, et ainult 38 protsenti osalejatest tundsid oma hääle kohe ära.

Kui kuuleme enda hääle lindistust, siis see võib tihti olla üllatav ja pettumust valmistav. Me kujutame oma hääle kõla selle järgi, mida me ise kuuleme, mitte mida teised kuulevad.

See võib suur probleem olla inimestele, kellel on keha düsmorfia. Nad kuulevad, et nende hääl kõlab nagu vastassugupoole oma. Meile meeldib mõelda, et rääkimine ühtib meie sooga. Kui tunneme, et oleme vales kehas või meie hääl ei vasta sellele, kes me oleme, siis see võib olla tõsine probleem.

Lõpetuseks: sa ei pea tingimata sama häälega elu lõpuni olema

Kui su hääl häirib sind väga, siis on sul mõned valikud. Esmalt võid sa minna tasemel hääleterapeudi juurde, kes pole sama, mis hääleseadja. Hääleterapeut aitab oma patisentidel omandada oskused hääle kõla muutmiseks, tehes nendega kindlaid harjutusi.

Kui hääleteraapia on ebaedukas, tuleks patsiendil pöörduda psühholoogi poole. Kui hääl jääb siiski häirivaks teguriks, on seda võimalik muuta ka operatsiooni teel. Vastavalt soovile muudetakse patsiendi hääl madalamaks või kõrgemaks. Selline tegevus on levinud soovahetusoperatsioonide käigus.