Muinasjutud on olemas! Mees lubas lasteaias, et abiellub temaga, nüüd ta seda ka tegi

Nad kohtusid lasteaias, kus mängisid koos õues. Matt ütles, et üks tema esimesi lapsepõlvemälestusi on see, kuidas seisis klassi ees ja avaldas Laurale armastust, olles ise vaid kolmeaastane. Kuigi Laura mäletab, et Matt oli lasteaias koerusi tegi, proovis mees enda sõnul juba noorelt Laurale muljet avaldada.

Lasteaia lõppedes viis tee noored lahku. Asuti õppima erinevatesse koolidesse ja suhtlus nende vahel katkes. Nad taasavastasid üksteist aastaid hiljem, mil Laura nägi keskkooli esimesel aastal Matti nime sõbranna telefonis. Loomulikult tuli sõbrannal kaks noort taas kokku viia. Laura tunnistab, et ei tahtnud algul noormehega kokku saada, kuid Matt saatis sõnumeid. Kaks nädalat hiljem sai nendest paar.

Kuigi noored käisid erinevates keskkoolides ja hiljem ka kõrgkoolides, püsis nende suhe kindel. 2015. aastal pidas Matt oma sõna ja palus Laura endale naiseks. Märgilise tähendusega oli ka koht, kus ta seda tegi. Ta viis neiu tagasi lasteaeda, kus seda algselt lubanud oli.

2016. aasta detsembris andsid nad abieluvanded ning tõestasid, et muinasjutud tõesti on olemas.

Imetle ka muinasjutulisi pilte.