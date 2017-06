Saledaks mitte ainult suveks, vaid terveks eluks: neli põhimõttelist viga, mis seda takistavad

Liigne kehakaalule keskendumine on ohtlik

Väga paljud inimesed on pöördunud minu poole sooviga saada võimalikult lühikese ajaga maksimaalne kaalulangetustulemus. Ma ei väsi kordamast, et mulle ei meeldi selline lähenemine, sest inimese tervislikku seisundit ei määra ainult kaalunumber. Olen ka arvamusel, et tervisliku ja ebatervisliku toitumise võrdkujuks ei peaks olema konkreetsed toiduained, ülekaalulisusega võitlemisel peaks inimene olema valmis muutma elustiili tervikuna – aga mis kõige olulisem, igat väikest muutust tuleks väärtustada. Aeglane kaalulangus või kaaluseisak võib olla osade inimeste jaoks suureks komistuskiviks – eriti kui elustiili muutus kui selline ei ole omaette väärtus-, kuna harjumuste muutmine on pikk ja vaevaline protsess ja käega löömise mõtted on kerged tulema.

Kõik ei ole kuld, mis hiilgab

Vahel võib kellegi võõra kaalulangetuse edulugu olla väga motiveeriv ja tunduda proovimist väärt. Alati aga ei pruugi kõik sotsiaalmeedias postitatu olla tõde, samuti ei tohiks unustada inimeste individuaalsust. Võib-olla seisnebki probleem selles, et tänapäeva tempokas ühiskonnas on paljud inimesed kontakti iseendaga kaotanud ja selle asemel, et kuulata oma keha, usutakse pigem paljulubavat reklaami. Samas kui järgiproovitu on korduvalt näidanud, et püsivat tulemust see ei anna, enesetunnet see ei paranda ning paari kuu jooksul kaotatud kilod tulevad lisaga järgnevatel kuudel tagasi, siis äkki ei peaks enam sama reha peale astuma ja hoopis usaldusväärsest allikast toitumise põhitõed selgeks tegema.

Mis on tasakaalustatud toitumine?

Enamik inimesi küll teab, et sööma peaks mitmekesiselt ja tasakaalustatult ning mõistlikes kogustes võib süüa kõike, kuid sageli jäädakse hätta nii tasakaalustatud toitumise kui mõistlike koguste lahtimõtestamisega. Paljudele inimestele seostub tervisliku toitumisega puu- ja köögiviljad, palju valku ja lisatavate suhkrute ning saia-leiva vältimine, üldjuhul selline toitumine pikalt järgitav ei ole. Siinkohal tulekski teha vahet, kas tegu on lühiajalise dieediga või pikemaks perioodiks tehtav toitumismuudatus ja sellest lähtuvalt valida, milliseid nõuandeid kuulata.

Kõikidele inimestele sobivaid soovitusi toitumise muutmiseks on raske anda, sest inimeste maitse-eelistused on väga erinevad ning tervisliku toitumise juures ei tohiks unustada söömisest saadavat rahulolu. Sellegi poolest katsun tuua välja mõned levinud põhimõtte vead.