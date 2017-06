11 märki, et peaksid minema temaga teisele kohtingule

Et aru saada, kas sul on mõtet temaga teisele kohtingule suunduda, analüüsi, kuidas ennast temaga tundsid. TheList on reastanud märgid, mis näitavad, et peaksid talle teise võimaluse andma.

Sa nautisid ennast

Ära keskendu sellele, kas teie esimene kohting tundub tore teistele rääkides. Mõte, kas sa ise nautisid aega? Üheks heaks märgiks on see, kui õhtu lõpus mõted, kuhu küll aeg kadus. Kui sul oli tore ja tagant järele on hea meenutada, siis on see kindle märk, et tasuks ka teisele kohtingule minna.

Juttu jätkus

Pikaaegsete suhete võti on suhtlus. Teil peab olema teemasid, millest rääkida. Samuti on oluline, et suhelda oleks lihtne. Kuigi esimesel kohtingul võib see olla pisut konarlikum, võiksite olla suhtlemisstiililt sarnased. Kui mõtled tagasi ja meenutad, kuidas üks teema viis loomulikult üha järgmisteni, tundub, et teie suhtlusstiil ja –teemad klapivad suurepäraselt. Kusjuures, suhtluse osa on ka kehakeel.

Teie vahel oli keemiat

Just, see müstiline keemia, mida kõik otsivad. Kas ta tekitas sinus liblikaid? Oli teie vahel naeratusi ja flirti? Keemia on suurepärane näide, et ta sulle meeldib. See näitab, et ka sinu aju on sinu ratsionaalse poolega kohal. Tõsi, et suur osa kiindumusest tekib alles ajaga, kuid ilma keemiata on seda keeruline kasvatada.

Sa tunned ennast temaga mugavalt

Kuigi keemia on oluline, on sama oluline mugavus. Eriline kunst on see, kui suudad neid korraga kogeda. Tead seda tunnet, mil teaks kedagi uut justkui terve varasema elu? See näitab, et sul on tema seltsis mugav, sul pole ees kaitset ning teil on paljustki rääkida.

Ta on erinev sinu endistest kaaslastest

Mugavustunne võib tihti tekkida tänu sellele, et nad on sarnased sinu eelnevate kaaslastega. Küll aga tuleks sarnast tüüpi inimeste puhul ettevaatlik olla. Vastasel juhul võid astuda samasse ämbrisse mitmeid kordi uuesti erinevate inimestega. Anna võimalus kellelegi uuele ning võid üllatuda, et ka temaga on mugav.

Ta hindab sind

Olgem ausad, teineteise austamine on suhte üks olulisemaid asju. Väikesed ootamatud komplimendid näitavad, et ta ei esita pähe õpitud repertuaari, vaid tõesti jälgib ja imetleb sind. Väikestel tähelepanekutel ja žestidel on suur mõju.

Ta keskendub sinule

Tänapäeva nutimaailmas on lihtne end keset kohtingut ära kaotada. Samas võib olla see ohumärgiks, et tal puudub huvi. Kas ta kuulab su juttu, tunneb huvi sinu tegemiste vastu? Kui jah, võta seda kui komplimenti.

Ta austab sind

Kohting on hea võimalus kommete näitamiseks. Elementaarne viisakus ja austus üksteise vastu on suhtlemisel väga oluline. Kui ta küsib, kas jõudsid kenasti koju, ära tunne end ahistatuna vaid täna teda muretsemast.

Ta kohtleb teisi hästi

On loomulikult oluline, et sinu kaaslane sind hästi kohtleks, kuid kas ta teeb seda ka teistega? Tihti ollakse esimesel kohtingul ametis üksteisele mulje avaldamisega ning unustatakse viisakus teiste vastu. See aga näitab inimese iseloomu ja olemust.

Ta näitab üles huvi sinuga veel kohtuda

Sa võid küll temast huvitatud olla, kuid oluline on, et tunne oleks vastastikune. Eriti vahva, kui temalt on tulnud mõni ettepanek järgmiseks kohtumiseks.

Sa tundsid ennast peale temaga kohtumist hästi

Selle asemel, et mõelda vaid sellele, kuidas tema sulle tundus, mõtle, kuidas sina end peale kohtumist tundsid. Kas sul oli hea tuju? Kas lahkusid kuidagi motiveeritumana või parema tundega? Kui jah, siis järelikult toob ta sinus välja midagi head või pakub sulle tuge, mida heaks enesetundeks vajad.