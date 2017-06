Kaheksa naturaalset meetodit vananemise pidurdamiseks

See ei ole saladus, naised proovivad kõike, et keerata kella tagasi. Mõni läheb selleks noa alla, mõni ostab kalleid kreeme, õlisid ja seerumeid, et pühkida näolt need vananemise tunnused. Aga enne kui sa operatsiooni kasuks otsustad, miks mitte proovida naturaalseid nippe ja trikke, mis võivad aidata sul kortse ennetada, ilma pankrotti minemiseta.

Seesamiõli

Seesamiõli sisaldab aineid nagu rasvhape ja linoolhape, muutes selle efektiivseks niisutajaks, mis muudab naha siidiseks ja siledaks. See on rikas ka D, E ja B-grupi vitamiinide poolest. Parima tulemuse jaoks kanna õli otse nahale, oota mõned minutid ja loputa maha. Tugevama toime jaoks kanna see nahale enne magama minekut, lastes sel mõjuda üleöö.

Loobu magusast

Suhkrust loobumine tundub võimatu ülesanne, sest see on pea kõiges mida tarbime. Aga juba suhkru koguse vähendamine aitab ennetada kortsude teket, sest töödeldud suhkur langetab kollageeni taset meie nahas. Meie nahk vajab kollageeni, et olla pehme ja pingul.

Kanna hoolt oma käte eest

Meie käed on kehaosad, mida kasutame tõenäoliselt kõige rohkem, ometi ei kanna me nende eest eriti hoolt. See ei ole raketiteadus, niisutava kreemi kandmine õhtul kätele on piisav, et tagada neile vajalik niisutus.

Ingveritee

Ingveritee joomine on nipp vananemise pidurdamiseks, mida paljud inimesed kasutavad. See hoiab ära kollageeni taseme languse nahas.

Kasuta päikesekaitset

Tugeva päikesekaitsekreemi kasutamine on lihtsaim viis ennetada vananemist. Paljud inimesed on siiani uskumusel, et päikesekaitse kasutamine on vajalik vaid puhkusel olles. Päikesega liialdamine muudab sinu välimuse vanemaks, ammu enne õiget aega. Kasuta kreemi faktoriga vähemalt 30, isegi kui on pilvine.

Iluuni

Magada iga öö kohustuslikud kaheksa tundi, võib olla paras katsumus. Eriti kui sa pead olema pikad päevad tööl, samal ajal omades aktiivset sotsiaalelu. Professionaalid ütlevad, et magamine on parim viis ennetada vananemist, alandades meie adrenaliini taset ja lastes kehal toota hormoone, mis parandavad rakke.

Marjade söömine

Marjad, eriti mustikad, sisaldavad endas tohutul hulgal antioksüdante, mis mõjuvad imeliselt sinu jumele ja üldisele tervisele. Miks mitte puistata mõned hommikupudrule või lisada smuutisse.

Joo vett

Kaheksa klaasi vett päevas on parim viis hoida nahk särav. Sellise koguse vee joomine võib olla paras väljakutse, et see ei ununeks, hoia töölaual pidevalt veepudelit, mida päeva jooksul täita.