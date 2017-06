Video: anna teada inimesest, kes on jätnud sinu ellu kustumatu jälje

Saate autor Carmen Pritson-Tamme pöördub sel puhul kõigi Eestimaa inimeste poole üleskutsega: «Kallis televaataja! Meie kõigi elus tuleb ette olukordi, kus me kukume! Vahest komistame nii, et me ei tõusegi enam püsti. Kindlasti on ka sinu elus keegi, kes on ulatanud just sellistel hetkedel abikäe, olgu see siis imeline tervenemine, pääsemine või lihtsalt sulle olulise inimese toetus. Need inimesed väärivad meie siirast tänu, sest nad on jätnud meie ellu sügava jälje. Tunnustame neid inimesi!»

Jagage oma lugusid, kirjutades carmen@kanal2.ee