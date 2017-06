Rahvusvahelisel iluvõistlusel Eestit esindanud modell saabub Ukrainast tagasi

Oma esimese krooni saavutas Ekaterina iluvõistlusel Miss Kevad, kus ta pälvis Miss Kevad 2016 ning publiku lemmiku tiitli. Samal üritusel sai ta kutse järgmisele võistlusele Eesti Iluduskuninganna 2016, mille korraldajaks on kõigile tuntud Tiina Jantson, saavutades Miss Belissima ja Eesti Miss Modell 2016 tiitli.

Tänu võidetud tiitlile tuli Ekaterinal ette võtta tee Hiinasse, kus ta esindas Eestit rahvusvahelisel iluvõistlusel Miss Modell of the World. Sel võistlusel võitis ta Miss Best Talent tiitli ning pääses Top 30 of Victoria Secret väljavalitute hulka.

Nüüd viibib Ekaterina Petsjonkina Ukrainas, kus ta võistleb 25 riigi esindajatega Odessas toimuval Miss Tourism International Ukraine, Black Sea konkursil. Täna saabub neiu koju.

Ekaterina Petsjonkina on 19-aastane, 182 cm pikk. Ta on lõpetanud balletikooli, harrastas pikka aega iluuisutamist ning töötamise kõrvalt jätkab õpinguid.