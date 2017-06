Kümme eriala, kus naistele makstakse vähem kui meestele

10) Lennukipiloot

Kümnes koht läheb lennundusse. Tuleb välja, et lennuki juhtimise eest makstakse naistele märkimisväärselt vähem palka kui meestele. See on eriti huvitav, kuna antud tööl pole klientidele teada, kas juht on mees või naine. Seega ei tohiks see soost sõltuda.

9) Optik

Klaaside raamimisel on vist eelistatud pigem mehed. Kuidas muidu seletada, miks meesoptikud rohkem palka saavad?

8) Perearst

Mäletad, kuidas vanades filmides olid arstideks mehed? Palganumbritest selgub, et meessoost perearstid on rohkem tasustatud kui naisarstid. Ehk on sel tegemist sellega, et arstiamet nõuab pikemaajalist pühendumist karjäärile (ligi 10 aastat kooli lõpetamisest)?

7) CAD disainer

See on üsna uus amet. CAD´iga (ehk computer aided design) töötamine on tõesti tehniline ala, kelle puhul on enamasti tegu inseneride ja arhidektidega. Küll aga insenerikraadi omandanud naisterahvas ei tohiks oma teadmistelt ega oskustelt erineda oma meeskolleegidest.

6) Apteeker

Kes oleks võinud arvata, et meestest apteekritele makstakse kõrgemat tasu kui naisapteekritele? Selle taga polegi otsest loogilist seletust, sest on väike vahe heal ja halval farmatseudil. Küll aga olid ajalooliselt farmatseudid tõesti mehed.

5) Psühholoog

Ilmselt see tähendab, et mehed annavad paremat nõu? Kuigi psühholoogi amet on justkui ideaalne naistele (tänu suurele analüüsisoovile), on mehed psühholoogias eelistatumad. Ehk peitub saladus selles, et mehed pidavat olema loogilisem sugupool, mistõttu nende ratsionaalseid nõuandeid soovitakse rohkem?

4) Ettevõtte juht

Siin ei tohiks vist üllatust olla. Mehed on lõviosal juhtivatest kohtadest, mis mõjutab ka statistikat. Lisaks vaadatakse tihti naistest juhivalikul mööda tänu tööst eemalviimise tõenäosusele varem või hiljem.

3) Hambaarst

Esikolmikust leiame taaskord meditsiiinivaldkonna. Kuigi tegu on küllaltki standardse tööga (soolises mõttes), tasustatakse mehi miskipärast kõrgemalt. Võiks ju arvata, et pole vahet, kas hambaauku täidab mees või naine?

2) Peakokk

Keegi isegi ei näe, kes pliidi taga askeldab. Sellegi poolest oleme harjunud meeskokkadega nii telesaadetes kui filmides. Öeldakse, et mehed on paremad kokad, aga kas siis kohe nii kindla läbiva joonega, et palgalõhe arvestuses kõrgel kohal on?

1) Arvuti programmeerija

Sellel ametikohal on palgaerinevus meeste ja naiste vahel kõige suurem. Ka valdkond ise on raskelt domineeritud meestöötajatest. Küll aga suunatakse üha rohkem IT aladele ka naisi. Ehk on see kõik peagi muutumas.

Allikas: Women´s Article