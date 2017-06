Juuksur Ilona Hanni soovitab: teise päeva juuste nipid

Punutised

Teisel juuksepäeval on väga hea teha juustesse erinevaid punutisi, kuna juuksed ei ole enam väga lendlevad. Saab kellelgi lasta teha kerge prantsuse patsi või pitspatsi (tagurpidi prantsuse pats) peavõru punutise. Kui on soov, võib punutisse sisse punuda efektse värviga paela, mis sobib kokku näiteks enda riietusega. Tagapool olevad juuksed võivad jääda lahtiselt lendlema. Peavõru punutis hoiab juuksed näo eest eemal ja on igati kaunis ja korrektselt sätitud. Patse annab teha erinevalt, näiteks sättida kõik juuksed kinni koheva punutisega.

Krunn

Teise variandina saab juuksed panna teisel päeval kohevasse krunni. Sinna juurde võib lisada kauni juukseehte, mis annab soengule palju efekti juurde. Ehtepoodides saad valida paljude juukseaksessuaaride vahel või valmistada ise kauni ehte juustesse.

Tupeerimine

Kohevuse saavutamiseks ka teisel päeval on alati hea võimalus tupeerimine. Selleks on vaja vaid kahte vahendit: tihedamate piidega juuksekammi ja juukselakki. Kõige pealmised juuksed jätta ilusti kammitult siledaks, alumistesse juustesse juuksejuurtesse teha tupeerimist ning lisada juukselakki, et soeng jääks kenasti hoidma.