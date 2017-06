Viis suurt kulutust, mida pulmade planeerimisel alahinnatakse

Valgustus

Ausalt, kes üldse varem on pidanud teadma, mis valgustus maksab? See on selline tehniline asi, mille vajadusest me saame teadlikuks alles tähtsa päeva lähenedes- millised valgustid peaks olema tantsuplatsil, mitu valgustit läheb laudade juurde, kas kaasata peovalgust lavale? Kõik need pisiasjad võiks läbi arutada koos tehnikuga ja peokohaga, kel varasem kogemus.

Lilled

Lisaks valgele kleidile, ühed kõige ikoonilisema tähendusega on pulmas lilled. See on teada tõsiasi, et lilled on kallid. Pulmades on lisaks suurtele kogustele kuluks ka florist, kes lilleseaded ühise stiiliga seab. Head floristid on kallid ning üldjuhul pole inimesed varasemalt nendega palju kokku puutunud. Võta kindlasti hinnapakkumised mitmelt!

Toitlustus

Oled mõelnud, et enamus pulmades on valikus kas kana või kala? Seda seetõttu, et punane liha on liiga kallis. Pulmapäevad venivad tihti pikale ning külalistel on kõhud tühjad. Kõik snäkkidest kuni magustoidu ja joogini annab kokku asjaosalistele korraliku eelarve. Söökidele lisandub ka catering teenuse tasu, töötajad ja nii edasi.

Videograaf

Iga pruutpaar tahaks oma kauneimast päevast kvaliteetsed kaunist videot. Kahjuks hästi tehtud töö maksab korralikku raha. Tihti on videograafil oma meeskond, kes filmivad üritust mitme nurga alt, lisaks järeltöötlus ja palju muud. Videograafide hinnad ulatuvad tuhandetesse eurodesse.

Rendid

Mööbel, peokoht, auto, nõud… See nimekiri võiks jätkuda lõputult. Kõik, mida sa endale ise soetada ei taha, on vaja suure tõenäosusega kuskilt rentida. Ja need hinnad pole odavad! Planeerimisel tasub otsida täislahenduse pakkujat, kes oskaks sind aidata laudlinast laudadeni. Tihti suudavad nad tänu suurele pakkumisele hindasid soodsamad hoida.

Allikas: Women´s Article